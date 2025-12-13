افزایش مجروحان انفجار در مراسم عروسی در جنوب سوریه به ۳۴ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شمار مجروحان ناشی از انفجار در یک مراسم عروسی در استان درعا در جنوب سوریه به 34 نفر رسید که در میان آنان تعدادی کودک نیز وجود دارند.

خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به نقل از «زیاد المحامید» مدیر بهداشت درعا اعلام کرد که تعداد مصدومان انفجار روز جمعه در روستای «عابدین» در غرب استان از 16 نفر به 33 نفر افزایش یافته است.

وی توضیح داد که بیمارستان ملی درعا 19 مصدوم، بیمارستان ملی طفس 6 مصدوم و مرکز بهداشت روستای «الشجرة» 8 مصدوم را پذیرش کرده است.

هنوز مقامات سوریه توضیحی درباره علت انفجار ارائه نکرده‌اند.

ساکنان روستای عابدین گفتند که نمی‌دانند چه اتفاقی رخ داده است؛ برخی احتمال دادند که انفجار ناشی از یک بمب دست‌ساز یا خمپاره بوده، در حالی که برخی دیگر از انفجار یک نارنجک دستی در میان جمعیت صدها نفره ـ که بیشترشان کودک بودند ـ خبر دادند.

