برگزاری نشست «محبت حسین(ع) نماد وحدت اسلامی» در استانبول

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش رسانه آستان قدس حسینی، نشست سالانه خود را در استانبول کشور ترکیه با شعار «محبت حسین(ع) نماد وحدت اسلامی» برگزار کرد. این نشست از سوی مرکز فرهنگی امام حسین (ع) وابسته به این بخش و با همکاری مؤسسه آل‌البیت (ع) برگزار شد.

این همایش با حضور گسترده شخصیت‌های دینی، فرهنگی و رسانه‌ای از مذاهب مختلف همراه بود و شامل سخنرانیهای رسمی به نمایندگی از آستان قدس حسینی توسط شیخ علی قرعاوی و نیز سخنرانی از سوی بخش رسانه‌ای بود که در آن بر اهمیت این حرکت فرهنگی فرامرزی در تقویت گفتمان حسینی در سطح جهانی تأکید شد.

استاد حسن نعمه خفاجی، معاون رئیس بخش رسانه‌ای آستان حسینی گفت: نشست سالانه‌ای که توسط بخش رسانه‌ای آستان قدس حسینی از طریق مرکز فرهنگی امام حسین (ع) در ترکیه و با همکاری مؤسسه آل‌البیت (ع) برگزار می‌شود، در چارچوب برنامه‌هایی است که با هدف تثبیت هویت فرهنگی و رسالتی نهضت امام حسین (ع) در میان جوامع اسلامی برگزار می‌گردد.

وی افزود: این همایش با شعار محبت حسین، نماد وحدت اسلامی برگزار شد تا بر بُعد انسانی فرامرزی نهضت امام حسین (ع) تأکید کند. ما نیز در این نشست، سخنرانی‌ای به نمایندگی از بخش رسانه‌ای داشتیم و تأکید کردیم که از جوار سیدالشهدا (ع) با پیام عدالت، استقامت و انسانیت آمده ایم. همچنین بار دیگر تأکید کردیم که گفتمان امام حسین (ع) صدای یک فرقه خاص نبود بلکه ندای انسانی فراگیری برای همه آزادگان جهان است و پایه‌گذار رسانه‌ای است که میان حرفه‌ای‌گری و هویت پیوند برقرار می‌سازد.

او ادامه داد: رسانه‌ آستان قدس حسینی الگوی پیشرفته‌ای ارائه کرده است که بین فناوری و انتقال حقیقت پیوند ایجاد کرده است و پیام خود را از طریق پلتفرم‌ها و کانال‌های چند زبانه گسترش داده است. پیام‌هایی که با عقل و دل سخن می‌گوید و اصول و ارزش‌های مد نظر امام حسین (ع) را به ملتهای جهان منتقل می‌کنند.

وی اشاره کرد که افتتاح مرکز فرهنگی امام حسین (ع) در استانبول، در راستای گسترش پلهای ارتباطی فرهنگی و رسانه‌ای با جامعه ترکیه صورت گرفته است و این مرکز سرآغاز مجموعه‌ای از مراکز آینده در چندین کشور خواهد بود که در رساندن صدای کربلا و گفتمان انسانی آن به فرهنگهای مختلف جهان نقش‌آفرینی خواهد کرد.

بخش رسانه‌ای آستان قدس حسینی تلاشهای خود را در حمایت از ابتکارات فرهنگی و رسانه‌ای در داخل و خارج از عراق ادامه می‌دهد تا پیام امام حسین (ع) را در سطح بین‌المللی برجسته سازد و در جهت تثبیت آگاهی جمعی مبتنی بر ارزشهای وحدت، همزیستی، عدالت و کرامت انسانی گام بردارد.

