پرفسور آتا شنلیکچی از محبان اهل‌بیت(ع) در ترکیه درگذشت

۱۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۰۲:۳۸
پرفسور آتا شنلیکچی از محبان اهل‌بیت(ع) در ترکیه بود که در نشست‌های مختلف با موضوعات اهل بیتی به بیان نظرات خود پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پرفسور آتا شنلیکچی از اساتید برجسته دانشگاه در ترکیه و از محبان اهل‌بیت(ع) دار فانی را وداع گفت.

این استاد برجسته از علاقمندان جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی بود و در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی میان ایران و ترکیه تلاش نمود.

وی همچنین در نشست‌ها و وبینارهای مختلفی با موضوعات دینی و اهل‌بیتی، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات پرداخته و از علاقمندان به مکتب اهل‌بیت(ع) بود.

پرفسور آتا شنلیکچی ریاست بخش مدیریت تحقیق، توسعه و فناوری صنایع دفاعی ترکیه و مدیرعاملی تکنوپارک استانبول را عهده‌دار بود.

