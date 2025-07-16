ویدیو | رهبر انقلاب: یقه جنایتکار نباید رها شود

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز در دیدار مسئولان قوه قضائیه: مسئله‌ی پیگیری قوه‌ی قضائیه در محاکم حقوقی ــ چه محاکم حقوقیِ داخلی، چه محاکمِ حقوقی بین‌المللی ــ درباره‌ی رسیدگی به این جنایات اخیری است که انجام گرفته. این از آن کارهای بسیار لازم و بسیار مهم است. ما در خیلی از قضایای قبلی باید این کار را میکردیم و کوتاهی کردیم در سالهای گذشته. این دفعه کوتاهی نکنیم. اگر پیگیریِ این موضوع و مراجعه‌ی به دادگاه‌های بین‌المللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادگاه‌های داخلی، اگر بیست سال هم طول بکشد اشکال ندارد. باید دنبال بشود این کار. بایستی یقه‌ی جنایتکار گرفته بشود. بالاخره ممکن است یک دادگاه بین‌المللی را انسان متهم کند و واقع هم همین باشد که وابسته باشد به فلان قدرت، خیلی خب، یک روز این جور است، یک روز هم نیست؛ یک روز هم می‌بینید یک قاضی آنجا پیدا میشود، قاضی مستقلی است. این نکته‌ی اول که این قضیه را خیلی جدّی بگیرید، خیلی با قوّت، با هوشیاری کامل، ملاحظه‌ی همه‌ی جوانب ان‌شاءاللّه ملاحظه کنید. ۱۴۰۴/۰۴/۲۵