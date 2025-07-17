رنجبران: تاکید رهبری بر حضور پرقدرت در ‎میدان دیپلماسی، نشانه اعتماد به وزارت خارجه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسین رنجبران» مشاور وزیر امور خارجه در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه نوشت: «تاکید رهبر معظم انقلاب بر حضور پرقدرت در ‎میدان دیپلماسی، نشانه دیگری از اعتماد ایشان به سربازان وطن در وزارت امور خارجه است».

وی افزود : مسئولیت کارگزاران دستگاه دیپلماسی برای استفاده از "دیپلماسی" به مثابه "ابزار" و "فرصتی" برای دفاع از منافع ملی و استیفای حقوق ملت ایران را سنگین‌تر می‌کند.

مشاور وزیر خارجه تاکید کرد: سرداران و سربازان ‎میدان دیپلماسی با چراغ راه قراردادن منویات رهبر حکیم انقلاب انشاالله با دقت ویژه در جهت گیری‌ها در صیانت از عزت ملی گام خواهند برداشت.

