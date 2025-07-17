به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ناصر فیض» شاعر برجسته کشورمان، به توصیف تجربه بی‌بدیل خود از زیارت حرم امام رضا(ع) پرداخت و این سفر را نقطه‌ی عطفی در زندگی و اشعار خود عنوان کرد.

وی با بیان این که بارها به مشهد مشرف شده، اما هر بار با حسی تازه و متفاوت روبه‌رو می‌شود، تأکید کرد: این زیارت فراتر از جنبه‌های مادی، تجربه‌ای روحانی و منحصربه‌فرد است؛ فضای مشهد و حرم امام رضا(ع)، انسان را از دغدغه‌های روزمره جدا کرده و به دنیایی دیگر، سوق می‌دهد.

فیض، با اشاره به حضور زائران با شرایط مختلف در حرم، افزود: حتی در میان شلوغی‌ها و سختی‌ها، عشق و علاقه به این مکان مقدس مشهود است و این خود نشان از قدرت جذب و عظمت این بارگاه ملکوتی، دارد.

این شاعر آئینی با مقایسه تجربه زیارت با خواندن درباره آن، بیان داشت: تا انسان در این فضا قرار نگیرد و این حال‌وهوا را تجربه نکند، درک عمیقی از آن، نخواهد داشت.

به گفته فیض، زیارت حرم امام رضا(ع) باعث می‌شود تا انسان به کمالات انسانی و الهی توجه بیشتری کند و در جهت تحقق آنها تلاش کند.

وی اشاره کرد: پس از بازگشت از مشهد، انرژی مثبت و تغییر نگاهی در من ایجاد می‌شود که بر زندگی و اشعارم تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود تا در مسیر اخلاق و معنویت، گام بردارم.

