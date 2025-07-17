به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو شورای عالی یمن گفت: موضع ما در قبال غزه، موضعی انسانی و اسلامی، عربی و برادرانه است. این وظیفه ما و وظیفه همگان است و باید به این سمت و سو برویم. این موضع، موضعی شریف و افتخارآمیز است و این سوال باید از طرف مقابل پرسیده شود که: شما چرا مانند ملت یمن برای کمک به برادران فلسطینی اقدام نمی کنید؟ ارتش‌ها و توانمندی‌های عربی و اسلامی کجا هستند؟ و چرا برای حمایت از برادرانمان در غزه دست به اقدام نمی‌زنند؟ همان طور که آمریکا از رژیم اشغالگر و غاصب و نسل کشی و جنایات او حمایت می کند.

محمد علی الحوثی افزود: همه تلاش و مواضع ما برای توقف نسل کشی، ورود دارو و آب و غذا است و این کمترین کاری است که همه باید انجام دهند. حکومت های عربی باید از مواضع دوپهلو دست بردارند و موضع گیری هایی که در بیانیه ها می آید کافی نیست. این چیزی نیست که هویت عربی را راضی کند و نمایانگر ارزش ها و اصول اسلامی، برادری و انسانی نیست.

عضو شورای عالی یمن تاکید کرد: باید یک موضع گیری واقعی و واضح اتخاذ شود. امروز آنها (صهیونیست ها) در غزه هستند و فردا ممکن است در مصر و اردن و سایر کشورها در حوزه خلیج (فارس) باشند، چنان که می بینیم امروز به سوریه حمله کرده اند و حملاتشان به لبنان و غزه ادامه دارد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

