آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی در سالروز عید سعید غدیر خم با جمعی از طلاب و فضلای مشهد مقدس دیدار و گفتگو کرد.



این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت واقعه غدیر، آن را روز اکمال دین و از مهم‌ترین ارکان هویت شیعی برشمردند و با استناد به روایات اظهار داشتند: بر اساس روایات، ولایت مهم‌ترین رکن اسلام است و هیچ فراخوانی در دین به اندازه فراخوان به سوی ولایت نبوده است. پس ما ابتدا باید با مفهوم غدیر به عنوان اصلی ترین رکن هویتمان آشنا شویم امام امیرالمومنین را خوب بشناسیم تا بتوانیم عنصری خدمتگزار برای ساحت ولایت باشیم.



وی با تأکید بر وظیفه علما و فضلای حوزه‌های علمیه در بزرگداشت این مناسبت عظیم، تصریح کردند: حوزه‌های علمیه باید در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم غدیر پیشگام باشند. در این ایام ده روز که سرشار است از مناسبت های گوناگون مرتبط با وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام هر چه در توان دارید وقت و ذهنتان را صرف مطالعه ی پیرامون این وقایع بگذارید از منابع اصلی استفاده کنید و وجود شریف پیامبر و امام علی (علیهم السلام) را برای مردم به خصوص جوانان بهتر و بیشتر تبیین کنید.

کتاب ارزشمند «الغدیر» اثر علامه امینی به عنوان نمونه‌ای ماندگار و کم نظیر از مجاهدت علمی حوزه در دفاع از فرهنگ ولایت است. مقیّد باشید که به این کتاب مراجعه کنید و از دریای فضائل امیرالمومنین (علیه السلام) بهره گیرید.



آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی فرمودند: به جای نزاع های سیاسی که فایده ای ندارد، باید فضائل و مناقب علی و آل علی (علیهم‌السلام) به طور مستمر از طریق رسانه‌ها در گوش مردم طنین‌انداز شود. هدف اصلی این باشد که سیمای واقعی امیرالمؤمنین (علیه السلام) به دنیا معرفی گردد. ما اگر بتوانیم کلام ائمه معصومین و سیمای مهربانی و هدایتگر آنان را به مردم معرفی کنیم، قطعا مورد عنایت و دعای امام زمان ارواحنافداه خواهیم بود.



وی در ادامه با بیان اینکه ولایت تنها در شعار و اظهار محبت خلاصه نمی‌شود، تأکید کردند: البته صرف معرفی کافی نیست. ولایت حقیقی به معنای تبعیت عملی از راه و سیره امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) و احیای سبک زندگی علوی در جامعه است. این که فردی لباس روحانیت بپوشدوچندسالی حضور در حوزه داشته باشد، تضمین‌کننده عاقبت‌به‌خیری نیست. اگر طلبه راه و رسمش مخالف سیره علوی باشد، با مردم بدزبانی کند، اعتقادات غلط داشته باشد، مدام به دنبال انباشت ثروت و جمع کردن پول باشد، وجودش برای حوزه مضر می باشد.



آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی با اشاره به گسترش تبلیغات ضدشیعی در فضای مجازی، بر مسئولیت حوزه‌های علمیه در مواجهه علمی و مؤثر با این جریان‌ها تأکید کردند و گفتند: امروز تبلیغات مسموم برای تخریب معارف شیعه به اوج خود رسیده است و فضلای حوزه‌های علمیه در مشهد، قم، نجف و سایر مراکز علمی باید با تجهیز علمی و معرفتی، پاسخگوی شبهات نسل جوان باشند.



وی ضمن تاکیر بر اهمیت ارتباط دائم و بدون مانع مردم با روحانیت افزودند: روحانی باید بداند در جامعه چه می‌گذرد و با گره‌های ذهنی و مشکلاتی که گریبان‌گیر نسل جوان شده است، آشنا باشد. در هفته چند ساعت را برای ارتباط و حضور در میان مردم، شنیدن مشکلات و درد دل های آنان بگذارد، تا بتواند ضمن آشنایی با نیاز آنان پاسخی متناسب برای آن‌ها ارائه دهد.

روحانیتی که از متن جامعه فاصله بگیرد و از دغدغه‌ها و پرسش‌های جوانان آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند رسالت خود را به‌درستی ایفا کند.



این مرجع تقلید در بخش پایانی سخنان خود با استناد به کلام امیرالمؤمنین(علیه السلام) در نهج‌البلاغه، چهار ویژگی «ورع»، «اجتهاد»، «عفت» و «سداد» را از ارکان یاری امام معصوم و تحقق ولایت واقعی دانستند.

معظم له با تبیین مفهوم «سداد»، آن را به معنای استقامت در مسیر مستقیم و حرکت بدون انحراف در راه حق معرفی کرده و تأکید کردند: سداد زمانی محقق می‌شود که انسان در عمل پیرو امام (علیه السلام) باشد و زندگی خود را بر اساس سیره و روش امیرالمؤمنین(علیه السلام) تنظیم کند.



آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی همچنین راهکار مقابله با هجمه‌های فکری و رسانه‌ای علیه تشیع را تربیت فضلای پاسخگو، ارتباط نزدیک با نسل جوان و معرفی مستمر و ایجابی فضائل و معارف اهل‌بیت (علیهم السلام) دانستند و خاطرنشان کردند: وظیفه اصلی حوزه‌های علمیه، معرفی صحیح مکتب اهل‌بیت(علیهم السلام) و تبیین سیمای حقیقی امیرالمؤمنین(علیه السلام) برای جهانیان است.

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