سناتور آمریکایی: حمله ایران به اسرائیل تشدید تحقیر ترامپ بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کریس مورفی، سناتور دموکرات، در واکنش به تحولات اخیر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این جنگ برای ترامپ و به طور کلی برای قدرت آمریکا تحقیرآمیز بوده است.
مورفی با اشاره به موضعگیری ترامپ درباره تحولات اخیر گفت زمانی که رئیسجمهور آمریکا اعلام میکند قصد دارد با بنیامین نتانیاهو تماس بگیرد و از او بخواهد از اقدام علیه تهران خودداری کند، اما تنها چند ساعت بعد اسرائیل دست به حمله میزند، این وضعیت به گفته او «بر میزان تحقیر افزوده میشود».
این سناتور همچنین افزود ترامپ مدتها پیش کنترل کامل این جنگ را از دست داد. در حالی که یک جنگ تمامعیار دوباره به شکلی تراژیک شعلهور میشود، مبالغه کردن درباره بیکفایتی فاحش او (ترامپ) دشوار است [یعنی بیکفایتی او آنقدر زیاد است که حتی نمیتوان بیش از حد به آن پروبال داد].
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