مراسم شکستن مُهر مرحوم آیت الله فیاض برگزار شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شکستن مهر مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (قدس‌سره الشریف)، با حضور جمعی از علما، فضلای حوزه علمیه و شخصیت‌های دینی برگزار شد. این مراسم در چارچوب سنت دیرینه حوزه‌های علمیه و پس از رحلت مراجع بزرگ تقلید برگزار می‌شود.

در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام علمی و معنوی آن مرجع فقید، بر ادامه راه علمی و فقهی ایشان تأکید کردند. مراسم شکستن مهر از جمله سنت‌های شناخته‌شده در حوزه‌های علمیه است که پس از رحلت مراجع، با حضور علما و شخصیت‌های دینی برگزار می‌شود.

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