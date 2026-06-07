مراسم شکستن مُهر مرحوم آیت الله فیاض برگزار شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم شکستن مهر مرجع عالیقدر جهان تشیع، مرحوم آیتالله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض (قدسسره الشریف)، با حضور جمعی از علما، فضلای حوزه علمیه و شخصیتهای دینی برگزار شد. این مراسم در چارچوب سنت دیرینه حوزههای علمیه و پس از رحلت مراجع بزرگ تقلید برگزار میشود.
در این آیین، حاضران با ادای احترام به مقام علمی و معنوی آن مرجع فقید، بر ادامه راه علمی و فقهی ایشان تأکید کردند. مراسم شکستن مهر از جمله سنتهای شناختهشده در حوزههای علمیه است که پس از رحلت مراجع، با حضور علما و شخصیتهای دینی برگزار میشود.
.
...........
پایان پیام
نظر شما