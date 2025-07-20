خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) ابنا: آیا خوشحالی برای ویرانیهای بازمانده از جنگ در شهرهای دشمن اشکالی دارد؟
پاسخ:
دین اسلام، دین صلح و دوستی است. در آموزههای اجتماعی اسلام، مؤلفههایی همچون عدالت، مهربانی، شفقت و خدمت به دیگران بر مبنای همین اصل استوار گردیده است. اسلام به دلیل احترامی که برای انسان و انسانیت قائل است، دفاع مشروع و مبارزه با ظلم را واجب و لازم میداند و به هیچ احدی اجازه ظلم بر دیگری را نمیدهد.
توصیه دین به زیست اخلاقی نهتنها مربوط به شرایط صلح است، بلکه در زمان جنگ نیز مسلمانان ملزم به رعایت حد و حدود اخلاقیاند؛ به گونهای که حتی در میدان جنگ هم حق دستیابی به پیروزی با بیاخلاقی را ندارند. خداوند به انسان کرامت بخشیده است و خواهان حفظ کرامت اوست؛ همانگونه که در قرآن میفرماید: «ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا [بر مرکبهای راهوار] حمل کردیم. و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردهایم، برتری بخشیدیم» (۱). خداوند همچنین هدف از ارسال رسل و انزال کتب را رسیدن به عدالت میداند و میفرماید: «خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان میدهد و از فحشا و منکر و ستم، نهی میکند. خداوند به شما اندرز میدهد، شاید متذکّر شوید» (۲). همچنین توجه انسان به اصل صلح و رحمت را در جهان معطوف میدارد: «ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم» (۳).
آبادکردن زمین
افزون بر آنچه گفته شد، خداوند در قرآن انسان را به آبادانی زمین دعوت میکند و از تخریب و ویرانکردن آن پرهیز میدهد؛ بر این اساس میفرماید: «اوست که شما را از زمین آفرید و آبادی آن را به شما واگذاشت. از او آمرزش بطلبید، سپس به سوی او بازگردید که پروردگارم [به بندگان خود] نزدیک و اجابتکنندۀ [خواستههای آنها] است (۴).
دفاع مشروع
وقتی فرد یا گروهی به ظلم مبادرت میورزد، بر مسلمان یا مسلمانان واجب است به دفاع مشروع بپردازند و در برابر تجاوز دشمن مقابله کنند؛ همانگونه که در قرآن آمده است: «و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند، نبرد کنید. و از حدّ تجاوز نکنید که خدا تعدّیکنندگان را دوست نمیدارد» (۵). بنابراین اسلام اجازه تجاوز به دیگران را نمیدهد؛ اما اگر دشمن به خاک ما تجاوز کند و شروعکننده جنگ باشد، ما موظف به دفاع مشروع هستیم. آنچه در دفاع مشروع موضوعیت دارد، توقف ظلم است و نه انتقامجویی شخصی یا لذتبردن از رنج دیگران.
ریشۀ شادی
در بستر جنگ، گروهی در جبهه حق میجنگند و عدهای در جبهۀ باطل قرار دارند؛ همچنین در میانۀ جنگ خواهناخواه مصیبتهایی رخ میدهد؛ ازاینرو افرادی آسیب میبینند، شهرها و خانهها ویران میشوند، ممکن است محیطزیست تخریب گردد و حتی حیوانات هم از دست بروند. به طور کلی طبیعت جنگ، چیزی جز خونریزی و خرابی نیست. از سوی دیگر انسان مؤمن بذاته از ویرانی و خرابی و آسیب خوشنود نمیشود؛ بنابراین اگر ریشه شادمانی برای ویرانی شهرها به کینهتوزی و بیرحمی انسان برگردد، از حیث اخلاقی امر مذمومی دانسته میشود؛ اما اگر ریشۀ این شادی سرچشمهگرفته از پیروزی جبهه حق بر باطل باشد و علت این خوشحالی به پایانیافتن ظلم و دفع شر بازگردد، امر مذمومی به شمار نمیآید؛ یعنی انسان نهتنها به دلیل ویرانیها، بلکه برای پیروزی حق خوشحال باشد. چراکه میداند پیروزی حق به برقراری عدالت و امنیت منجر میشود. لازم است دقت کنیم جهاد در نگرش اسلام، با انگیزۀ نابودی ظلم انجام میگیرد نه نابودی انسانها و شهرها.
نتیجه:
ویرانی شهرها و خانهها، نتیجۀ طبیعی و ناگزیر دفع ظلم و دفاع مشروع است. درحقیقت این امور بخشی از تحقق عدالت و اقامه قسط است. شادی انسان اگر فقط به دلیل خرابشدن و ویرانی باشد، اخلاقی نیست و با رحمت و عدل الهی در تضاد است و با کرامت انسانی همخوانی ندارد؛ اما شادی اگر به دلیل خوشحالی از اجرای عدالت است، غیراخلاقی قلمداد نمیشود. مؤمن از تجلی عدالت و تحقق اراده الهی که به واسطهٔ دفاع مشروع ایجاد میشود، شاد میگردد نه از فرایندهای دردناک جنگ. هدف در دفاع مشروع این است که از حق مظلوم حمایت شود؛ بنابراین چنانچه شادی از نابودی دشمن و ویرانی خانه و کاشانهاش برای دفاع از مظلوم باشد و نه ناشی از قساوت قلب، ارزشمند است.
پینوشتها:
۱. ﴿وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَیٰ کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا﴾ (اسراء: ۷۰).
۲. ﴿إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِی الْقُرْبَیٰ وَیَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَالْبَغْیِ ۚ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ﴾ (نحل: ۹۰).
۳. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَهً لِلْعَالَمِینَ﴾ (انبیاء: ۱۰۷).
۴. ﴿هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ﴾ (هود: ۶۱).
۵. ﴿وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ﴾ (بقره: ۱۹۰).
