فاطمه سلام الله علیها کانون عشق

میان دو زادروز زهرای اطهر و امیر مؤمنان سلام الله علیهما، چهل حدیث درباره فاطمه را پیشکش عاشقان نور می‌کنیم که «کلهم نور واحد» و به بیان مولانا: نور هر دو، چشم نتوان فرق کرد. در این بخش، چهار حدیث را درباره او می‌خوانیم.

فاطمه کانون عشق

انسان‌فرشته بهشتی‌بویی که سرّ نهفته خلقت ومشکات نور الهی و نور چشم و قلب تپنده اشرف کائنات پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم است و نامش دژی استوار و شناختش لیلة القدر است و او سرور زنان و عزیزترین مردم است، چنین گوهر تابناکی، مظهر عشق الهی بندگان خداست، زیرا او سرسلسله اهل بیت پیامبر علیهم السلام است. و چه خوش گفت سعدی شیرازی که: سعدی اگر عاشقی کنی وجوانی، عشق محمد بس است وآل محمد.

از آثار عشق به فاطمه علیها السلام، بهشتی شدن است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «من أحب فاطمة ابنتی فهو فی الجنة معی ومن أبغضها فهو فی النار». هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد، در بهشت با من است و هر که با او دشمنی ورزد، در آتش دوزخ است. عشق به زهرای اطهر سلام الله علیهم برابر ایمان و رستگاری بندگان خداست. بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم هم افاده حصر می‌کند که تنها عشق فاطمه ایمان و فوز به بهشت به ارمغان می‌آورد و جز این نیست.

این که تنها راه فوز ورستگاری و بهشتی شدن، عشق به فاطمه علیها السلام است و دشمن او در دوزخ است. در بیانی دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، به‌گونه‌ای روشن‌تر ومؤکدتر آمده است، آنجا که می‌فرماید: «یا فاطمة! لو أن کل نبی بعثه الله وکل ملک قربه شفعوا فی کل مبغض لک غاصب لک ما أخرجه الله من النار أبداً». ای فاطمه! اگر تمام پیامبرانی که خدا برانگیخته و تمام فرشتگانی که مقرب درگاه خود کرده است، برای کسی که کینه به تو ورزد و حق تو را غصب نموده باشد، شفاعت کنند، هرگز خدا او را از آتش دوزخ خارج نمی‌سازد. آیا بیانی قاطع‌تر از این می‌توان تصور کرد؟

بالاتر از آن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، دشمنان فاطمه علیها السلام را مستحق نفرین ابدی می‌داند: «ملعون ملعون من یظلم بعدی فاطمة ابنتی ویغصبها حقها و یقتلها». نفرین و نفرین بر هر کس که پس از من به دخترم فاطمه ستم کند، حقش را غصب نماید و او را بکشد .

بنابراین، نه تنها عشق به او که خشنودی و خشم فاطمه علیها السلام هم ترازوی سنجش رضای الهی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این زمینه نیز بیانی روشن دارند: «إن الله لیغضب لغضب فاطمة و یرضی لرضاها». بی‌گمان خداوند با خشم فاطمه به خشم می‌آید و با خشنودی او خشنود می‌شود.

در مکتوب آینده خواهیم گفت که نتیجه طبیعی این عشق به وجود زهرای اطهر سلام الله علیها اطاعت از اوست.

محمدمهدی شریعتمدار

