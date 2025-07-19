طرح خطرناک آمریکایی و صهیونیستی برای کرانه باختری در سایه کشتار جمعی در غزه

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ نسل‌کشی را علیه مردم غزه شروع کرده و حدود ۱۸۶ هزار فلسطینی شهید و زخمی شده‌اند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. بیش از ۱۱ هزار فلسطینی نیز مفقود و صدها هزار تن دیگر آواره و درگیری گرسنگی شده‌اند.

ارتش اشغالگررژیم صهیونیستی، از ۲۱ ژانویه به عملیات نظامی در اردوگاه‌های جنین، طولکرم و نورشمس در شمال کرانه باختری ادامه می‌دهد که بر اثر آن بیش از 40 هزار فلسطینی آواره، صدها منزل و زیرساخت تخریب و ده‌ها فلسطینی شهید و زخمی شده‌اند.

همزمان با نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، ارتش اشغالگر و شهرک‌نشینان به تجاوزات خود در کرانه باختری از جمله قدس شرقی ادامه می‌دهند که بر اثر آن دستکم ۹۸۰ فلسطینی شهید، حدود ۷ هزار فلسطینی زخمی و بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ فلسطینی بازداشت شده‌اند.

العالم طی گزارشی اعلام کرد؛ در بحبوحه تشدید تنش‌های اسرائیل در کرانه باختری، طرح کلی اسرائیل و آمریکا برای بازسازی اردوگاه نور شمس در طولکرم در حال شکل‌گیری است.

این اقدام می‌تواند به عنوان الگویی برای برچیدن اردوگاه‌های فلسطینی در کرانه باختری و باز تعریف آنها از نظر اداری و شهری، به منظور آماده‌سازی برای واگذاری تدریجی آنها به تشکیلات خودگردان فلسطین، عمل کند.

تصویر واقعی تجاوز مداوم اشغالگران علیه اردوگاه‌ها در شمال کرانه باختری که بیش از پنج ماه به طول انجامیده است، پس از افشای برنامه‌های مشترک آمریکایی-اسرائیلی برای بازسازی اردوگاه‌ها از طریق ساخت جاده‌ها، زیرساخت‌ها و پارک‌های عمومی، در حال آشکار شدن است. این اقدام به عنوان یک گام بشردوستانه و توسعه‌ای تبلیغ می‌شود، اما در اصل، پروژه‌ای برای برچیدن اردوگاه‌ها و تعریف مجدد آنها از نظر اداری و شهری است که از نماد تاریخی و سیاسی آنها به عنوان خانه‌ای برای مسئله پناهندگان و حق بازگشت بسیار فاصله دارد.

یکی از ساکنان اردوگاه می‌گوید: «ما پارک یا خیابان نمی‌خواهیم. برای ما، کوچه‌ها بهتر از یک میلیون خیابان و یک میلیون پارک هستند. این دیدگاه کل اردوگاه است. همه مردم به هم وابسته‌اند. ما خیابان یا پارک نمی‌خواهیم. پارک‌ها مشکلات ما را حل نمی‌کنند.»

در قلب این طرح، اردوگاه نور شمس قرار دارد که پس از تبدیل آن به محل تخریب و آوارگی توسط اشغالگران، به عنوان نقطه شروع مطرح شد، تا با توجه به شرایط اسرائیل که بازسازی را محدود کرده و نظارت امنیتی را اعمال می‌کند، احتمال تحویل آن به تشکیلات خودگردان فلسطین در اوایل سال آینده فراهم شود.

ناظران خاطرنشان می‌کنند که «این اشغالگری می‌خواهد همه چیز را در اردوگاه نابود کند و مردم را آواره کند. آنچه اعلام شده این است که خیابان‌هایی تا طول ۲۰ متر بر روی ویرانه‌های خانه‌های داخل اردوگاه ساخته شده و سپس این خانواده‌ها از داخل اردوگاه آواره شده‌اند. حدود ۴۰۰ خانواده به دلیل ساخت این خیابان‌ها از داخل اردوگاه آواره خواهند شد.»

این رویکرد که به عنوان یک راه حل بشردوستانه به بازار عرضه می‌شود، یک پروژه سیاسی گسترده‌تر را پنهان می‌کند تا اردوگاه‌ها را به عنوان محله‌های شهری عاری از نکبت و هویت ملی خود تعریف کند.

اگر آزمایش نور شمس موفقیت‌آمیز باشد، گسترش آن به اردوگاه‌های باقی‌مانده گامی بعدی در تغییر شکل چشم‌انداز جمعیتی و سیاسی در کرانه باختری خواهد بود.

آسفالت به جای خاطره، باغ‌هایی بر روی ویرانه‌های خانه‌ها، و خیابان‌های عریضی که تاریخ را در می‌نوردند ، یک پروژه آمریکایی-اسرائیلی که اردوگاه‌ها را تغییر شکل می‌دهد، نه برای بازسازی آنها، بلکه برای پاک کردن آنها اردوگاه نور شمس نمونه اولیه‌ای از چیزی است که برای بقیه اردوگاه‌های شمال کرانه باختری در حال برنامه‌ریزی است ، در اینجا، قرار نیست اردوگاه بازسازی شود، بلکه قرار است فراموش شود.

