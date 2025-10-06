به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامهی اسرائیلی معاریف فاش کرد که اسرائیل اخیراً حدود ۷.۵۴ میلیون دلار از مالیاتهای فلسطینی (موسوم به وجوه المقاصة) را میان ۴۱ خانواده اسرائیلی توزیع کرده است؛ خانوادههایی که مدعیاند اعضایی از آنها در حملات رزمندگان فلسطینی به هلاکت رسیدهاند.
این روزنامه نوشت: دفتر اجرای احکام در قدس اخیراً حدود ۲۵ میلیون شِکِل اسرائیلی (معادل ۷.۵۴ میلیون دلار) را به وکلای خانوادههای قربانیان حملات تحویل داده است، پس از آنکه توقیفهایی بر وجوه متعلق به تشکیلات خودگردان فلسطین در وزارت دارایی اعمال شد.
به گفتهی معاریف، این دفتر که زیر نظر سازمان اجرای احکام و وصول بدهیها وابسته به وزارت دادگستری فعالیت میکند، مسئول وصول مبالغی است که دادگاهها به عنوان غرامت مدنی یا کیفری علیه عاملان عملیاتها و به نفع خانوادههای قربانیان موسوم به تروریسم صادر میکنند.
در ادامه آمده است: «در این دفتر توضیح دادهاند که دریافت پول از عاملان عملیاتها که معمولاً محکومان طولانیمدت هستند، کار پیچیدهای است. با این حال، هنگامی که تشکیلات خودگردان به آنان مستمری پرداخت میکند، میتوان این مبالغ را بهعنوان وجوه مرتبط با آن حملات توقیف کرد.»
به گفتهی روزنامه، این ۴۱ خانواده از سال ۲۰۱۹ روند قضایی خود را آغاز کردند، بر اساس حکمی از دادگاه مرکزی قدس علیه تشکیلات خودگردان فلسطین که به موجب آن، پرداخت غرامت مدنی به خانوادههای قربانیان حملات مختلف مقرر شد.
در چارچوب اجرای این حکم، توقیفهایی بر وجوه مالی تشکیلات خودگردان که نزد اسرائیل نگهداری میشود، اعمال شد و در مجموع میزان بدهی ثبتشده در پرونده به ۶۷ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۳۳۰ شِکِل (حدود ۲۰.۴ میلیون دلار) رسید.
معاریف افزود: در هفتههای اخیر، حدود ۲۳ میلیون و ۶۹۸ هزار شِکِل (معادل ۷.۲ میلیون دلار) از محل توقیف وجوه تشکیلات در ادارهی گمرک و مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است.
مالیاتهای المقاصة چیست؟
«المقاصة» مالیاتهایی است که بر کالاهای وارداتی به مناطق فلسطینی اعمال میشود، چه از اسرائیل و چه از طریق گذرگاههایی که تلآویو بر آنها کنترل دارد. اسرائیل این مبالغ را به نیابت از تشکیلات خودگردان وصول میکند.
اما از سال ۲۰۱۹، اسرائیل شروع به کسر مبالغی از این وجوه با بهانههای مختلف کرد که این اقدام باعث بحران مالی شدیدی در تشکیلات خودگردان و ناتوانی آن در پرداخت کامل حقوق کارکنانش شد.
از زمان آغاز جنگ نسلکُشی اسرائیل در غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، دولت اسرائیل تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد از وجوه المقاصة را پس از کسر مبالغ مربوط به پرداختهای غزه، به تشکیلات فلسطینی منتقل کرده است.
آخرین بار، تشکیلات خودگردان در ۲۹ ژوئیه گذشته حقوق کارمندانش را برای ماه مه (پس از سه ماه تأخیر) و تنها به میزان ۶۰ درصد پرداخت کرد.
طبق گزارش بانک جهانی در فوریه ۲۰۲۴، درآمدهای المقاصة حدود دو سوم کل درآمد مالی تشکیلات فلسطینی را تشکیل میدهد.
صورت حقوق ماهانه تشکیلات حدود یک میلیارد شِکِل (نزدیک به ۲۹۸ میلیون دلار) است که میان حدود ۲۴۵ هزار نفر (اعم از کارکنان فعال، بازنشستگان و خانوادههای تحت پوشش اجتماعی) توزیع میشود.
در همین حال، مقامات اسرائیلی – از جمله نخستوزیر بنیامین نتانیاهو و وزیر امنیت داخلی افراطی ایتمار بنگویر – بارها علیه تشکیلات فلسطینی تحریک و آن را تروریستی توصیف کردهاند و خواستار سقوط کامل آن شدهاند.
این در حالی است که ارتش و شهرکنشینان اسرائیلی همزمان با جنگ در غزه، حملات خود را در کرانه باختری تشدید کردهاند که تاکنون دستکم منجر به شهادت بیش از ۱۰۴۸ فلسطینی و زخمی شدن حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر و بازداشت بیش از ۱۹ هزار تن از جمله ۴۰۰ کودک شده است.
از آغاز حمله اسرائیل به غزه، بیش از ۶۷ هزار و ۷۴ فلسطینی شهید و ۱۶۹ هزار و ۴۳۰ نفر زخمی شدهاند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند؛ در حالی که قحطی ناشی از محاصره نیز جان بیش از ۴۵۹ نفر از جمله ۱۵۴ کودک را گرفته است.
