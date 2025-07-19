جزئیات اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام مرتضی مطهری‌پور، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد که مهلت ثبت‌نام دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی امروز شنبه ۲۸ تیرماه پایان می‌یابد.

با پیگیری های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در سال جاری امکان اسکان دانشگاهیان در مکان اختصاصی و به صورت متمرکز در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی فراهم شده که زمینه ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران دانشگاهی کشور است.

پذیرش در نجف از ۱۱ تا ۲۱ مرداد ماه و در کربلا از ۱۳ مرداد ماه آغاز شده و ۲۴ مرداد ماه به پایان خواهد رسید و هر زائر یک شب در نجف اشرف و ۲ شب در کربلای معلی اسکان داده خواهد شد.

ستاد عتبات دانشگاهیان نهادنمایندگی رهبری در موکب کربلا آماده ارایه خدمات به زائران است که به طور میانگین روزانه تا ۱۵۰۰ زائر را پذیرش خواهد کرد.

هزینه‌های رفت و برگشت کاروان‌های دانشجویی به عتبات بر اساس مسافت پایانه های مرزی کشور، توسط دفاتر استانی تعیین و به زائران اعلام خواهد شد.

