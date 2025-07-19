دانشگاهیان تا پایان امروز برای ثبت نام اربعین مهلت دارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطهری پور، رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای علمی، فرماندهان، نیروهای نظامی و مردم عزیز، گفت: به فضل پروردگار متعال و عنایت حضرت سیدالشهدا (ع)، ثبت نام از متقاضیان تشرف به اربعین دانشگاهیان در دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سراسر کشور آغاز شده و تا ۲۸ تیرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری پور گفت: با پیگیری‌های ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در سال جاری امکان اسکان دانشگاهیان در مکان اختصاصی و به صورت متمرکز در شهرهای مقدس نجف اشرف و کربلای معلی فراهم گردیده که زمینه ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زائران دانشگاهی کشور است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: دانشگاهیان متقاضی تشرف به عتبات عالیات به صورت گروهی از سوی استان محل تحصیل پذیرش می‌شوند و علاقمندان به حضور در این کاروان‌ها باید با مراجعه به دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه خود یا تماس با دفاتر استانی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی افزود: پذیرش دانشجویان جهت اقامت در شهر مقدس نجف اشرف از ۱۱ تا ۲۱ مرداد ماه و در کربلای معلی از ۱۳ مرداد ماه آغاز و ۲۴ مرداد ماه به پایان خواهد رسید و هر زائر یک شب در نجف اشرف و دو شب در کربلای معلی اسکان داده خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری پوربه برنامه‌های فرهنگی موکب ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در کربلای معلی اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم عزاداری، مداحی، سخنرانی، روایتگری، نشست‌های گفتگو محور و پویش روایت اربعین از برنامه‌های فرهنگی موکب ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در کربلای معلی است و ارائه خدمات درمانی و مشاوره هم برای زائرین پیش بینی شده است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در خصوص هزینه سفر گفت: هزینه‌های ایاب و ذهاب کاروان‌های دانشجویی به عتبات عالیات بر اساس دوری و نزدیکی به پایانه‌های مرزی کشور، توسط دفاتر استانی تعیین و به زائران اعلام خواهد شد که به عهده خود زائر است که امیدواریم مسئولان دانشگاه‌ها نسبت به تأمین بخشی از هزینه‌های سفر مساعدت لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: ثبت نام در سامانه سماح به آدرس https://samah.haj.ir/ برای پوشش بیمه و تهیه ارز اربعین برای کلیه زائرین الزامی ست و بعد از آن اطلاعات زائرین دانشگاهی توسط کارشناسان استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در سامانه لبیک ثبت خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری پور افزود:دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند باید با مراجعه به سامانه سخا به آدرس https://services.epolice.ir/ نسبت به ثبت مجوز خروج از کشور خود اقدام و بدون پرداخت ودیعه زیارتی، مجوز خروج از کشور دریافت نمایند. لازم به ذکر است در بازه اربعین نیازی به تأیید دانشگاه وجود ندارد.

....................................

پایان پیام/ 167