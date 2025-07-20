آمادگی ارائه تسهیلات به 1200 نفر مددجوی زائر پیاده روی اربعین حسینی(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید مجتبی جلالی‌پور» امروز یکشنبه، 29 تیر 1404 در گفت‌وگویی با تأکید بر فراهم آوردن زمینه اعزام حداکثری زائرین به حماسه پیاده‌روی زیارت اربعین حسینی(ع) در سال جاری، گفت: کمیته امداد بستر مناسبی را برای حضور گسترده خانواده مددجویان فراهم نموده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان، ادامه داد: در این راستا کمک هزینه بلاعوض 50 میلیون ریالی و همچنین وام تا سقف 150 میلیون ریالی با اولویت زائرین زیارت اولی، دانشجویان و نخبگان مورد حمایت که توانایی شرکت در پیاده روی اربعین حسینی(ع) را دارند، پرداخت می گردد.

وی، با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، تشرف به زیارت منوط به ثبت نام در سامانه سماح می باشد، خاطرنشان کرد: مددجویان گرامی پس از هماهنگی با کمیته امداد و مراکز نیکوکاری محل سکونت خود، به منظور دریافت تسهیلات مذکور می بایست حتماً در این سامانه ثبت نام نمایند.

جلالی پور در پایان با اشاره به روش مشارکت خیّرین در این امر خیر، گفت: مردم خیّر و نیکوکار می توانند جهت مشارکت در اعزام مددجویان معزز به زیارت اربعین از طریق کد دستوری#9*8877* ویا به شماره کارت 6037991899957678 نزد بانک ملی نذورات خود را پرداخت نمایند.

