به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «سید هاشم حسینی بوشهری» رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ارتحال آیت الله «غلامعلی نعیم‌آبادی» را تسلیت گفت.

متن پیام وی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم جلیل القدر آیت الله حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی -رحمة‌الله‌علیه- نماینده محترم مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، موجب تألم و تأثر گردید.

آن روحانی مجاهد در سال‌های نهضت اسلامی از جمله شخصیت‌های فعال در مبارزه علیه رژیم ستمشاهی بود و پس از انقلاب اسلامی نیز در عرصه‌های مختلفی از جمله امامت جمعه، نمایندگی ولی فقیه در بندرعباس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، در مسیر مجاهدت در راه اهداف نظام اسلامی، خدمتگزاری صادق بود.

فعالیت‌های علمی، تدریس، تألیف آثاری در زمینه علوم اسلامی و معارف دین و همچنین فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حوزه و دانشگاه از جمله خدمات ارزنده آن فقیه پارسا بوده است.

اینجانب رحلت این روحانی متعهد و انقلابی را به همه بازماندگان، وابستگان و ارادتمندانش تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

سیدهاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

.................................

پایان پیام/ 167