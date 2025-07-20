به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «سید هاشم حسینی بوشهری» رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ارتحال آیت الله «غلامعلی نعیمآبادی» را تسلیت گفت.
متن پیام وی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
ارتحال عالم جلیل القدر آیت الله حاج شیخ غلامعلی نعیمآبادی -رحمةاللهعلیه- نماینده محترم مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، موجب تألم و تأثر گردید.
آن روحانی مجاهد در سالهای نهضت اسلامی از جمله شخصیتهای فعال در مبارزه علیه رژیم ستمشاهی بود و پس از انقلاب اسلامی نیز در عرصههای مختلفی از جمله امامت جمعه، نمایندگی ولی فقیه در بندرعباس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، در مسیر مجاهدت در راه اهداف نظام اسلامی، خدمتگزاری صادق بود.
فعالیتهای علمی، تدریس، تألیف آثاری در زمینه علوم اسلامی و معارف دین و همچنین فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حوزه و دانشگاه از جمله خدمات ارزنده آن فقیه پارسا بوده است.
اینجانب رحلت این روحانی متعهد و انقلابی را به همه بازماندگان، وابستگان و ارادتمندانش تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
سیدهاشم حسینی بوشهری
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
