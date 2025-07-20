  1. صفحه اصلی
رئیس جامعه مدرسین حوزه: مرحوم نعیم‌آبادی، در مسیر مجاهدت در راه اهداف نظام اسلامی خدمتگزاری صادق بود

۲۹ تیر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۶
کد خبر: 1709633
رئیس جامعه مدرسین حوزه: مرحوم نعیم‌آبادی، در مسیر مجاهدت در راه اهداف نظام اسلامی خدمتگزاری صادق بود

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ارتحال آیت الله «غلامعلی نعیم‌آبادی» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «سید هاشم حسینی بوشهری» رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ارتحال آیت الله «غلامعلی نعیم‌آبادی» را تسلیت گفت.

متن پیام وی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم جلیل القدر آیت الله حاج شیخ غلامعلی نعیم‌آبادی -رحمة‌الله‌علیه- نماینده محترم مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، موجب تألم و تأثر گردید.

آن روحانی مجاهد در سال‌های نهضت اسلامی از جمله شخصیت‌های فعال در مبارزه علیه رژیم ستمشاهی بود و پس از انقلاب اسلامی نیز در عرصه‌های مختلفی از جمله امامت جمعه، نمایندگی ولی فقیه در بندرعباس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری، در مسیر مجاهدت در راه اهداف نظام اسلامی، خدمتگزاری صادق بود.

فعالیت‌های علمی، تدریس، تألیف آثاری در زمینه علوم اسلامی و معارف دین و همچنین فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در حوزه و دانشگاه از جمله خدمات ارزنده آن فقیه پارسا بوده است.

اینجانب رحلت این روحانی متعهد و انقلابی را به همه بازماندگان، وابستگان و ارادتمندانش تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن عالم بزرگوار، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

سیدهاشم حسینی بوشهری

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

