جوان بحرینی بازداشت شده در مراسم عاشورا دست به اعتصاب غذا زد

«سید محمد سید هاشم»، یکی از زندانیان عقیدتی در بحرین، به دلیل ناآگاهی از سرنوشت خود پس از بازداشت، اعتصاب غذا را آغاز کرده است.

وی در یک پیام صوتی اعلام کرد که در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ برای بازجویی احضار شده و سپس بازداشت و به زندان «جو»، ساختمان شماره ۱۷، منتقل شده است؛ بدون آن‌که از علت بازداشت یا وضعیت حقوقی‌اش اطلاعی داشته باشد.

هاشم خواستار اطلاع از اتهامات وارده شده و تأکید کرده است که اداره زندان را مسئول هرگونه خطری می‌داند که ممکن است جان او را تهدید کند.

سید محمد یکی از ده‌ها شهروندی است که در پی برگزاری مراسم عاشورا در بحرین بازداشت شده‌اند؛ بسیاری از این بازداشت‌ها بدون اعلام اتهام و با بهانه‌های واهی انجام شده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند که رژیم آل‌ خلیفه همواره در مناسبت‌های مذهبی به سرکوب آزادی‌های دینی پرداخته و با بازداشت‌های گسترده، فضای امنیتی را بر مناسک و اعتقادات مذهبی حاکم می‌کند.



