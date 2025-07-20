صدور بیش از ۲۰ هزار گذرنامه زیارتی در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حسین حسن‌پور» امروز یکشنبه، ۲۹ تیر در گفت‌وگو با خبرنگاران از صدور بیش از ۲۰ هزار گذرنامه به ‏مناسبت زیارت اربعین حسینی همزمان با آغاز ماه محرم در گیلان خبر داد و اظهار داشت: از مجموع گذرنامه‌های صادره، بیش از ۸۵ درصد به صورت الکترونیکی و حدود ۱۵ درصد به صورت حضوری از طریق دفاتر پلیس+10 و اداره گذرنامه صادر شده است.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به درخواست روزانه حدود ۳۹۰ گذرنامه در استان، گفت: مرکز صدور گذرنامه پلیس گیلان در مجموع بیش از ۲۰ هزار گذرنامه زیارتی در این مدت برای زائران اربعین حسینی صادر کرده است.

وی با بیان اینکه متقاضیان سفر اربعین برای سهولت در دریافت گذرنامه زیارتی درخواست خود را با اپلیکیشن «پلیس من» یا درگاه police-man.ir ثبت می‌کنند، افزود: ادارات گذرنامه در مرکز استان و شهرستان‌های بندرانزلی، آستارا و لاهیجان همواره فعال هستند تا به زائرین اباعبدالله الحسین(ع) برای صدور گذرنامه خدمت‌رسانی کنند.

سردار حسن‌پور تصریح کرد: شهروندان در صورت عدم موفقیت در ثبت‌نام از طریق سامانه‌ها یا رفع نقص می‌توانند به اداره مهاجرت و گذرنامه مرکز استان یا مدیریت‌های گذرنامه در شهرستان‌های لاهیجان، آستارا و انزلی مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با بیان اینکه کسانی که سال قبل گذرنامه زیارتی گرفته‌اند باتوجه به اعتبار ۵ ساله این گذرنامه‌ها، امسال هم بدون هیچ دغدغه‌ای می توانند به زیارت اربعین مشرف شوند، خاطرنشان کرد: کسانی که گذرنامه عادی معتبر دارند دیگر نیازی به اخذ مجدد گذرنامه عادی یا زیارتی ندارند.

