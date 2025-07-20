استقرار موکب شهدای آستارا برای نخستین بار در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «آرمین لطف‌الهی» مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات آستارا امروز یکشنبه، 29 تیر در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: موکب شهدای آستارا سه سال در مرزهای خسروی و قصرشیرین مستقر بود اما امسال برای نخستین بار این موکب با ظرفیت بالا در شهر نجف(کشور عراق) مستقر خواهد شد.

وی افزود: موکب شهدا از ۱۰مرداد به مدت ۱۰روز در حسینیه‌ امام محمدباقر (ع) در فاصله ۲۰۰متری از حرم حضرت علی (ع) فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

لطف‌الهی با بیان اینکه روزانه هزار نفر در آن مکان معنوی اسکان داده خواهد شد، تصریح کرد: روزانه سه هزار پرس غذا در قالب سه وعده صبحانه، ناهار و شام با ۱۰نفر خادم به زائران حسینی (ع) در موکب شهدای آستارا ارائه خواهد شد.

