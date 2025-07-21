به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انفجار بمب مغناطیسی کنار جاده‌ای، خودرویی را در نزدیکی منطقه جاده جناح در شهر کویته در ایالت بلوچستان، هدف قرار داد و منجر به کشته شدن سرگرد انور کاکار، افسر فعال مرتبط با واحد روابط عمومی لشگر دوازدهم ارتش پاکستان، شد.

روزنامه بلوچستان پست گزارش داد که سرگرد انور اهل منطقه ی پیشین با اکثریت پشتون در ایالت بلوچستان بود.

سرگرد انور بیش از یک دهه در ارتش پاکستان خدمت کرده بود و طبق گزارش‌ها در عملیات‌های بزرگ ضد گروه های تجزیه طلب بلوچ در سراسر ایالت بلوچستان، مشارکت داشت. او پیش از این در حمله مشهور "زرپاهازاگ" ارتش آزادی‌بخش بلوچستان در سال ۲۰۱۹ میلادی که چهار مهاجم انتحاری از تیپ مجید هتل پرل کانتیننتال(تروریست های جدایی طلب)، گوادر را به مدت تقریباً ۲۴ ساعت محاصره کرده بودند، مجروح شده بود.

در بیانیه‌ای کوتاه که توسط گروهک BLA(ارتش آزادی‌بخش بلوچستان) منتشر شد، این گروه مسئولیت ترور سرگرد انور کاکار را بر عهده گرفت و گروه عملیات ویژه تاکتیکی خود موسوم به (STOS) را به عنوان واحد مسئول این عملیات معرفی کرد.

