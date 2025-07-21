نخستین دوره جامع تربیت مربی «تدبر در قرآن» در گیلان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «محمدعلی نجفی» امروز دوشنبه، 30 تیر 1404 با اعلام این خبر اظهار کرد: دوره جامع تربیت مربی تدبر در قرآن کریم با هدف ارتقای سطح علمی فعالان قرآنی، به همت دارالقرآن الکریم ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان گفت: این دوره تخصصی با هدف تربیت مربیان مجرب در حوزه تدبر در قرآن و گسترش فهم عمیق آیات الهی برای نخستینبار در سطح استان برگزار میشود.
وی افزود: اولین مرحله از این دوره آموزشی، در شهرستان املش و با حضور جمعی از فعالان قرآنی و علاقهمندان به مباحث تدبر در قرآن کریم آغاز شده است.
حجتالاسلام نجفی تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره پس از گذراندن چهار سطح عمومی و تخصصی و قبولی در آزمونهای کتبی و شفاهی، موفق به دریافت مجوز رسمی تدریس تدبر در قرآن از سوی سازمان دارالقرآن الکریم خواهند شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر اهمیت تعمیق ارتباط جامعه با مفاهیم قرآنی گفت: یکی از راههای مؤثر برای تقویت فرهنگ قرآنی در جامعه، آموزش نظاممند و علمی تدبر در آیات الهی است و این دوره میتواند بستر مناسبی برای تحقق این هدف باشد.
وی افزود: دارالقرآن الکریم استان گیلان در نظر دارد تا این دورهها را در سایر شهرستانها نیز برگزار کند تا از ظرفیت همه فعالان قرآنی برای گسترش این رویکرد بهرهمند شود.
