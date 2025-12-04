کنترل کامل استان المهرة توسط نیروهای جنوبی یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوبی یمن، امروز پنج شنبه، کنترل استان المهرة در شرق یمن در مرز با سلطنت عمان، را به دست گرفتند. این استان بدون هیچ درگیری، از سوی فرماندهان نظامی دولت عدن، تحویل داده شد. شورای انتقالی جنوبی یمن اعلام کرد که نیروهایش مسئولیت حفاظت از کاخ ریاست جمهوری و تأمین امنیت آن در شهر الغیضة، پایتخت استان المهرة، بندر نشطون، فرماندهی محور الغیضة و لشکر ۱۳۷ پیاده، و تمام مراکز نظامی و نقاط امنیتی را بر عهده گرفته‌اند.

طبق گزارش منابع روزنامه «العربی الجدید»، این تحویل پس از توافق با محور الغیضة به فرماندهی سرهنگ محسن علی مرصع و فرمانده پلیس نظامی استان المهرة انجام شد؛ تمامی نقاط نظامی (الدمخ، نشطون، الغیضة و الغیضة شرقی) به نیروهای پلیس نظامی تحویل داده شدند و سربازان متعلق به استان‌های شمالی از همه اردوگاه‌ها خارج شدند. محور الغیضة نیز دستور داده بود که هیچ مانعی در برابر نیروهای انتقالی از حضرموت ایجاد نشود.

استان المهرة دومین استان بزرگ یمن پس از حضرموت است و دو گذرگاه مرزی با عمان به نام‌های صیرفت و شحن دارد. این استان دارای طولانی‌ترین نوار ساحلی یمن به طول ۵۶۰ کیلومتر و شامل بندر استراتژیک نشطون است.

در همین حال، رسانه‌های وابسته به شورای انتقالی جنوبی یمن گزارش دادند که لشکر ۱۱ مرزبانی در اردوگاه رماه در صحرای حضرموت به این شورا پیوست و همچنین نیروهای انتقالی، کنترل لشکر ۲۳ میکا در منطقه العبر وادی حضرموت را به دست گرفتند.

این کنترل پس از اعلام توافق بر سر آتش‌بس بین مقامات محلی حضرموت و ائتلاف قبایل حضرموت به رهبری عمرو بن حبریش، با میانجی‌گری محلی و حمایت عربستان سعودی، انجام شد تا تنش‌های نظامی نزدیک تأسیسات نفتی استراتژیک استان کنترل شود.

یک هیئت امنیتی سعودی به ریاست سرهنگ محمد عبید القحطانی، صبح چهارشنبه به شهر المکلا مرکز استان حضرموت، رسید و با رهبران رسمی، نظامی و شخصیت‌های قبیله‌ای و اجتماعی ملاقات کرد. القحطانی تأکید کرد که نباید حضرموت به مسیر نظامی داخلی کشیده شود و نبرد اصلی همه باید علیه نیروهای حوثی باشد و هر نیروی نظامی یا امنیتی که از خارج استان آمده، باید خارج شود.

وی همچنین حمایت مداوم عربستان سعودی از دولت عدن و امنیت حضرموت در هر گوشه‌ای از خاک استان را اعلام کرد و بر اهمیت ثبات حضرموت به عنوان اولویت امنیتی منطقه تأکید کرد.

اعلام توافق چند ساعت پس از تسلط نیروهای شورای انتقالی جنوبی بر شهر سیئون مرکز استان حضرموت، انجام شد؛ این کنترل شامل فرودگاه سیئون، کاخ ریاست جمهوری، مجتمع ادارات دولتی و فرماندهی منطقه نظامی اول بود.

