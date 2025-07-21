شرکت ۲۸۰۰ مازندرانی در پویش «هر ایرانی یک صندوق و صدقه الکترونیکی»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «میثم معافی» امروز دوشنبه، 30 تیر 1404 در گفت‌وگویی اظهار کرد: پویش هر ایرانی یک صندوق صدقه الکترونیکی همزمان با سراسر کشور از فروردین ماه در استان مازندران درجهت تحقق نیات خیرخواهانه مردم آغاز شده است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران افزود: هدف کمیته امداد امام خمینی (ره) از برگزاری این پویش ترویج پرداخت صدقه از طریق الکترونیکی درهر زمان و مکان و حرکت به سمت حذف صندوق‌های فیزیکی است.

وی با اشاره به مزایای مختلف استفاده از صندوق صدقات الکترونیکی گفت: مشترکین می‌توانند با صندوق الکترونیکی کمک‌ها را برای استان یا شهرستان مورد نظر خود پرداخت کنند و حتی می‌توانند انتخاب نمایند که کمک‌ها در سرفصل‌هایی شامل: کمک به معیشت، کمک به تحصیل دانش آموزان، درمان بیماران، کمک به تهیه جهیزیه، کمک به تأمین مسکن یا کمک به اشتغال و توانمندسازی و… هزینه شود.

معافی بیان کرد: نیکوکاران گرامی می‌توانند بدون مراجعه حضوری در کوتاه‌ترین زمان از طریق ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۱ و یا از طریق لینک https://sama.emdad.ir/sama/NewEshterak/29000 نسبت به ثبت نام و دریافت صندوق صدقات شخصی الکترونیکی خود اقدام کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با اشاره به اینکه با صندوق صدقات الکترونیکی کمک رسانی سریع‌تر، شفاف‌تر و راحت تر انجام خواهد شد، گفت: از آغاز این پویش تا کنون ۲۸۰۰ نفر در این طرح ثبت نام و بیش از دو میلیارد ریال از این طریق صدقه پرداخت کردند.‌

