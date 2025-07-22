علمای برجسته بحرین: امت اسلامی و جامعه جهانی برای شکستن محاصره و امدادرسانی به غزه اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای برجسته بحرین در بیانیه‌ای ندای فوری به جامعه جهانی و امت اسلامی سر دادند و محاصره ظالمانه تحمیل‌شده از سوی نیروهای صهیونیستی بر نوار غزه را به‌شدت محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: ما با شدیدترین عبارات، محاصره غزه و گرسنگی دادن به کودکان، زنان و سالمندان آن را به دست صهیونیست‌های ستمگر محکوم می‌کنیم و نسبت به وضعیت تاسف‌بار امت اسلامی که در برابر چنین مظالمی سکوت و بی‌تفاوتی پیشه کرده، شدیداً ابراز نگرانی می‌نماییم.

این علما تأکید کردند که امت اسلامی و جامعه جهانی از نظر اخلاقی و قانونی در قبال پایان دادن به این محاصره ظالمانه و امدادرسانی به مردم غزه، در دایره مسئولیت و پاسخگویی قرار دارند.

این بیانیه به امضای شخصیت‌های دینی زیر رسیده است:

آیت‌الله سید عبدالله الغریفی

شیخ محمد صالح الربیعی

شیخ محمود عالی

شیخ محمد صنقور

شیخ علی الصدّدی



..........

پایان پیام/ ۲۱۸

