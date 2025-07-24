اثر نیکی به پدر در دنیا و رعایت عفت و پاکدامنی نسبت به زنان مردم

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: روایت: قال مولانا الإمام الصادق (ع): «بَرُّوا آبَاءَکُمْ یَبَرَّکُمْ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ»[1].
آثار وضعی اعمال انسان به گونهای است که آنچه را میکارد، درو میکند. آثار وضعی اعمال انسان بعضاً در همین دنیا بعد از مدتی ظاهر میشود و نیاز نیست تا مرگ انسان فرا رسد و محاسبه اعمال در روز قیامت آغاز شود تا اثر عملش را مشاهده کند، بلکه بعضی از اعمالی که از انسان صادر میشود به گونهای است که اثرش در همین دنیا ظاهر میشود.
امام صادق (ع) در روایت مذکور به دو عمل از اعمال انسان که اثرش در همین عالم دنیا ظاهر میشود، اشاره کرده است:
اول اینکه، با پدران خود خوشرفتاری کنید تا مشمول خوشرفتاری فرزند خود گردید.
کسانی که در زندگی دنیوی خود نسبت به پدر و مادر نیکی میکنند و با احترام رفتار میکنند، اثر وضعی تکریم و احترام پدر و مادر این است که بعداً که آنها دارای فرزند شدند، فرزند آنها نیز نسبت به آنها با احترام و نیکی رفتار خواهد کرد. گاهی مشاهده میشود که بعضی افراد هیچ حرمتی برای پدر و مادر خود قائل نیستند و نسبت به پدر و مادر خود بدرفتاری میکنند، این افراد باید متوجه باشند که اثر این رفتار در همین دنیان گریبانشان را خواهد گرفت و دیر یا زود فرزندشان نسبت به آنها همین رفتار را خواهد داشت و بر عکس، کسانی که نسبت به والدین خود رفتاری همراه با تکریم و احترام دارند، در همین دنیا فرزندشان نسبت به آنها با تکریم و احترام رفتار خواهند کرد.
دوم اینکه، نسبت به زنان مردم رعایت عفّت و پاکدامنی بنمایید تا زنانتان عفیف و پاکدامن گردند.
کسانی که نسبت به زنان مردم عفت پیشه کنند و از نگاه به زنان مردم چشم پوشی کنند و برای آنان حریم نگه دارند، زنانشان پاکدامن خواهند شد. بنابراین، انسان باید بداند که هر عملی اثری دارد که بسیاری از آن آثار در همین عالم دنیا ظاهر میشوند لذا انسان باید رفتار خود را اصلاح کند تا دیگران نیز رفتار خود را در قِبَل او اصلاح نمایند.
سایت شیعه کوئست.
