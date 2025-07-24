اثر نیکی به پدر در دنیا و رعایت عفت و پاکدامنی نسبت به زنان مردم

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: روایت: قال مولانا الإمام الصادق (ع): «بَرُّوا آبَاءَکُمْ یَبَرَّکُمْ‏ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُکُمْ»[1].

آثار وضعی اعمال انسان به گونه‎ای است که آنچه را می‎کارد، درو می‎کند. آثار وضعی اعمال انسان بعضاً در همین دنیا بعد از مدتی ظاهر می‌شود و نیاز نیست تا مرگ انسان فرا رسد و محاسبه اعمال در روز قیامت آغاز شود تا اثر عملش را مشاهده کند، بلکه بعضی از اعمالی که از انسان صادر می‎شود به گونه‎ای است که اثرش در همین دنیا ظاهر می‎شود.

امام صادق (ع) در روایت مذکور به دو عمل از اعمال انسان که اثرش در همین عالم دنیا ظاهر می‎شود، اشاره کرده است:

اول اینکه، با پدران خود خوش‌رفتاری کنید تا مشمول خوش‌رفتاری فرزند خود گردید.

کسانی که در زندگی دنیوی خود نسبت به پدر و مادر نیکی می‎کنند و با احترام رفتار می‎کنند، اثر وضعی تکریم و احترام پدر و مادر این است که بعداً که آنها دارای فرزند شدند، فرزند آنها نیز نسبت به آنها با احترام و نیکی رفتار خواهد کرد. گاهی مشاهده می‎شود که بعضی افراد هیچ حرمتی برای پدر و مادر خود قائل نیستند و نسبت به پدر و مادر خود بدرفتاری می‎کنند، این افراد باید متوجه باشند که اثر این رفتار در همین دنیان گریبانشان را خواهد گرفت و دیر یا زود فرزندشان نسبت به آنها همین رفتار را خواهد داشت و بر عکس، کسانی که نسبت به والدین خود رفتاری همراه با تکریم و احترام دارند، در همین دنیا فرزندشان نسبت به آنها با تکریم و احترام رفتار خواهند کرد.

دوم اینکه، نسبت به زنان مردم رعایت عفّت و پاکدامنی بنمایید تا زنانتان عفیف و پاکدامن گردند.

کسانی که نسبت به زنان مردم عفت پیشه کنند و از نگاه به زنان مردم چشم پوشی کنند و برای آنان حریم نگه دارند، زنانشان پاکدامن خواهند شد. بنابراین، انسان باید بداند که هر عملی اثری دارد که بسیاری از آن آثار در همین عالم دنیا ظاهر می‎شوند لذا انسان باید رفتار خود را اصلاح کند تا دیگران نیز رفتار خود را در قِبَل او اصلاح نمایند.

منابع:

1. حسن بن علی، ابن شعبه حرانی، تحف‎العقول، ص359.

