به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قیس سعید، رئیس‌ جمهور تونس، در دیداری رسمی با مسعد بولس، مشاور ارشد دونالد ترامپ در امور خاورمیانه و آفریقا، با نمایش تصاویری دلخراش از کودکان غزه، پیام قاطعی علیه جنایات انسانی در فلسطین مخابره کرد.

در ویدئویی که ریاست‌ جمهوری تونس منتشر کرده، سعید در کاخ قرطاج هنگام استقبال از بولس، تصاویری از کودکان فلسطینی در غزه را نشان می‌دهد که از گرسنگی به خوردن خاک پناه برده‌اند.

قیس سعید با اشاره به یکی از تصاویر گفت: فکر می‌کنم این عکس‌ها برای شما آشنا هستند. کودکی که در سرزمین اشغالی فلسطین گریه می‌کند و خاک می‌خورد... در قرن بیست‌ویکم، چیزی برای خوردن پیدا نکرده و مشتی خاک در دست دارد... تصویری دیگر از کودکی که در آستانه مرگ است چون چیزی برای خوردن ندارد.

وی با تأکید بر اینکه این جنایت انسانی به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود: آیا این همان مشروعیت بین‌المللی است؟ مشروعیتی که هر روز بیشتر فرو می‌ریزد؟ چه معنایی دارد وقتی چنین فجایعی هر روز و هر ساعت بر مردم فلسطین تحمیل می‌شود؟

رئیس‌ جمهور تونس خواستار بیداری وجدان جهانی شد و افزود: زمان آن فرارسیده که بشریت به خود بیاید و جلوی این جنایات علیه ملت فلسطین را بگیرد. جامعه انسانی امروز از جامعه جهانی پیشی گرفته و آشکارا این فجایع را محکوم می‌کند.

دفتر ریاست‌ جمهوری تونس همچنین اعلام کرد که در این دیدار، علاوه بر مسئله فلسطین، موضوعاتی مانند تروریسم و وضعیت منطقه عربی نیز مورد بحث قرار گرفت. سعید بر ضرورت حل مسائل داخلی کشورهای عربی توسط خود مردم آن کشورها و بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید کرد و افزود که تونس در مسیر گسترش همکاری‌های راهبردی در راستای منافع و مطالبات ملت خود حرکت می‌کند.

