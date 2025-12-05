نمایشگاه کتاب عراق با مشارکت ۲۳ کشور گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب عراق روز چهارشنبه با مشارکت بیش از ۴۵۰ ناشر از حدود ۲۳ کشور آغاز شد؛ رویدادی که در آن بهطور ویژه از زنان عراق در یکصد سال گذشته تجلیل میشود.
این نمایشگاه که تا ۱۳ دسامبر(۲۲ آذر) ادامه دارد، شعار «۱۰۰ نون عراقی» را بر خود دارد؛ شعاری برای بزرگداشت دستاوردهای زنان خلاق عراقی در حوزههای گوناگون، از جمله «نازک الملائکه» شاعر، «نزیهة سلیم» هنرمند تجسمی و «زها حدید» معمار برجسته است.
نمایشگاه کتاب عراق حدود یک میلیون عنوان کتاب ارائه میدهد و توسط مؤسسه المدی برای رسانه، فرهنگ و هنر، با همکاری اتحادیه عمومی ادیبان و نویسندگان عراق برگزار شده است.
در این دوره ناشرانی از مصر، اردن، لبنان، سوریه، قطر، امارات، عربستان سعودی، کویت، ایران، یمن، ترکیه، تونس، مراکش، سودان، بریتانیا، آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، هند، بوسنی، فلسطین و عراق حضور دارند.
«عارف الساعدی» مشاور فرهنگی نخستوزیر و مدیرکل اداره امور فرهنگی عمومی عراق، تأکید کرد که وزارت فرهنگ این کشور در این نمایشگاه با بیش از ۵۰۰ عنوان متنوع شرکت کرده است؛ آثاری که در حوزههای شعر، نقد، داستان، زبان، ترجمه، اندیشه و فلسفه، بهعلاوه مجلات دورهای شناختهشدهای همچون «المورد»، «الأقلام»، «التراث الشعبی»، «الثقافة الأجنبیة» و «لمحات» میباشد.
همچنین در بخش برنامه فرهنگی نمایشگاه، گروهی از رماننویسان، پژوهشگران و منتقدان از جمله «ایمان مرسال» شاعر مصری، «ریم الکمالی» نویسنده اماراتی، «جلیلة السید» نویسنده بحرینی، «دانه مدوه» نویسنده کویتی و «أحمد خیری العمری» نویسنده عراقی حضور دارند.
