پزشکیان: ادعای ترامپ درباره پایان برنامه هسته ای ایران توهم است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری ایران در گفت وگویی با شبکه الجزیره اعلام کرد که ایران آماده مقابله با هر تحرک نظامی رژیم صهیونیستی است و ادعای نابودی برنامه هسته ای ایران توهمی بیش نیست.

وی در اولین گفت وگوی تلویزیونی خود پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران در (۲۳ خرداد) ژوئن گذشته گفت که نیروهای مسلح ایران آماده هدف قرار دادن عمق اراضی اشغالی هستند.

رئیس جمهوری ایران به ضربات مهلک ایران به عمق اراضی اشغالی اشاره و تاکید کرد که تل آویو خساراتش را کتمان می کند.

پزشکیان گفت: رژیم صهیونیستی مانع از هر روایتی درباره موفقیت حملات موشکی ایران می شود، اما درخواست آن برای توقف جنگ گواه حقایق بسیاری است. اسرائیل با ایجاد هرج و مرج و حملات هدفمند تلاش کرد که نظام جمهوری اسلامی را تضعیف و تجزیه کند، اما در این مسیر ناکام ماند.

رئیس جمهوری ایران تاکید کرد: ایران خواهان جنگ نیست و این نگاه را هم ندارد که آتش بس قطعی است. ایران با تمام توان از خود دفاع خواهد کرد. ایران تسلیم نشده و نخواهد شد. ما به دیپلماسی و گفتگو توجه داریم.

پزشکیان درباره حمله اخیر آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران و گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه این حملات کار برنامه هسته ای ایران را یکسره کرده است، آن را توهم دانست و گفت: توان هسته ای ما در مغز دانشمندان ما است نه تاسیسات هسته ای. ما بر تداوم برنامه هسته ای ایران و غنی سازی اورانیوم در چارچوب قوانین بین المللی تاکید داریم.

رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه تهران به دنبال سلاح هسته ای نیست، تاکید کرد: مذاکرات آتی با آمریکا باید بر اساس سود دو طرف و اصل برد-برد باشد.

پزشکیان در ادامه به حمایت گسترده کشورهای منطقه از ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرد و آن را بی سابقه توصیف کرد.

وی از آمادگی ایران برای تدوین مفهوم امنیت جمعی مشترک با همسایگان عرب و دیگر کشورهای منطقه سخن گفت و درباره حمله ایران به پایگاه العدید قطر نیز تاکید کرد: ایران به قطر و مردمش حمله نکرد بلکه به پایگاه آمریکایی حمله کرد که ایران را هدف قرار داده بود. ما موضع و احساس قطری ها را درک می کنیم و با امیر قطر در همان روز گفتگو کردیم.

پزشکیان درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای ترورش در جریان جنگ اخیر نیز گفت که هدف، ترور مقامات ارشد سیاسی پس از ترور فرماندهان نظامی برای ایجاد هرج و مرج و براندازی نظام بود.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

