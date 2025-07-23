ماجرای تنش دریایی امروز بین بالگرد ایران و ناوشکن آمریکا + جزئیات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز چهارشنبه یکم مرداد 1404 حدود ساعت 10 صبح، یک فروند ناوشکن آمریکایی به نام DDG Fitzgerald قصد نزدیک شدن به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران را داشت.

به نقل از تسنیم، تیم آماده هوادریای منطقه سوم نبوت نیروی دریایی ارتش (نداجا) در سریع‌ترین زمان ممکن با بالگرد بر فراز این شناور فرامنطقه‌ای به پرواز درآمد و هشداری برای دور شدن آن صادر کرد.

در پاسخ، ناوشکن آمریکایی با تهدید به هدف قرار دادن بالگرد ایرانی، خواستار ترک منطقه شد. اما خلبان ایرانی با قاطعیت به مأموریت خود ادامه داد و بار دیگر هشدار دور شدن از آب‌های ایران را تکرار کرد.

در واکنش به تهدید مجدد ناوشکن آمریکایی، سامانه پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شد و پیامی قاطع صادر کرد که بالگرد نیروی دریایی تحت حمایت کامل پدافند قرار دارد و شناور آمریکایی موظف است مسیر خود را به سمت جنوب تغییر دهد.

با پافشاری تیم پروازی و پشتیبانی پدافند ارتش ایران، ناوشکن مجهز آمریکایی در نهایت تسلیم شد و از آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران دور شد.

..............................

پایان پیام/