بیش از ۱۲۰ مقاله تخصصی به دبیرخانه اجلاس نماز ارسال شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید احمد زرهانی» شامگاه چهارشنبه، 2 مرداد 1404 در نشست ستاد اقامه نماز گیلان که در استانداری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش خانواده در ترویج فرهنگ اقامه نماز، گفت: نقش مادران، فرزندان و کانون خانواده در اقامه نماز محوری و بیبدیل است و باید این موضوع در برنامهریزیها و محتوای اجلاس پررنگ دیده شود.
قائممقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اثرگذاری روزافزون فضای مجازی و فناوریهای نوین در زندگی نسل جدید، اظهار کرد: هوش مصنوعی، شبکههای اجتماعی و ابزارهای نوین ارتباطی امروز نقش مستقیم در سبک زندگی فکری و اجتماعی نسل نو دارند و بر همین اساس، از ماهها پیش فراخوان مقاله با این محورها منتشر شد.
وی از استقبال گسترده اساتید و اندیشمندان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۲۰ مقاله تخصصی به دبیرخانه اجلاس ارسال شده و انتظار داریم با تمرکز رسانهای صداوسیمای مرکز گیلان و همراهی علمی دانشگاه گیلان، استان گیلان نقشآفرینی مؤثری در این دوره داشته باشد.
در ادامه این نشست، «هادی حقشناس» استاندار گیلان با اشاره به سابقه گیلان در برگزاری رویدادهای ملی از جمله کنگره هشت هزار شهید، بر آمادگی همهجانبه استان برای میزبانی شایسته از سیودومین اجلاس سراسری نماز تأکید کرد.
وی با بیان اینکه از مهرماه سال گذشته بهصورت مستمر در حال برنامهریزی برای برگزاری کنگره ملی شهدای استان بوده است، گفت: با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای آمادهشده برای کنگره شهدا، مکان برگزاری اجلاس نماز نیز میتواند در همین محل برگزار شود؛ چرا که این فضا هم نو و مجهز است و هم در کنار موزه دفاع مقدس قرار دارد که خود بر غنای معنوی برنامه میافزاید.
حقشناس با اشاره به اینکه تاکنون این اجلاس در استان گیلان برگزار نشده، افزود: علیرغم برگزاری این اجلاس در اغلب استانهای کشور، گیلان برای نخستین بار میزبان این رویداد خواهد بود و این یک افتخار و فرصت برای استان ماست.
استاندار گیلان با تاکید بر لزوم بهرهبرداری فرهنگی دوچندان از این فرصت، بیان کرد: بسیاری از وصیتنامههای شهدا به مساله نماز اشاره دارند و همین پیوند معنوی میتواند محور تبلیغات اجلاس امسال قرار گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت دستگاههای اجرایی و فرهنگی استان، افزود: این اجلاس نیازمند هماهنگی دقیق میان کمیتههای تخصصی و همراهی کامل دستگاههای متولی است تا در مهرماه، برنامهای منظم و درخور برگزار شود.
حقشناس با بیان اینکه جلسات مقدماتی با حضور مدیران کل و مسئولان ذیربط برگزار شده است، گفت: مکان برگزاری، تاریخ و ساختار اجرایی اجلاس مشخص شده و اکنون همه دستگاهها باید در قالب ۶ کمیته تخصصی وظایف خود را بهصورت جدی دنبال کنند.
استاندار گیلان از دریافت مقالههای متعددی در پی فراخوان سراسری این اجلاس خبر داد و اظهار امیدواری کرد که اجلاس امسال در گیلان، نه تنها متفاوت بلکه برترین دوره در میان ۳۱ اجلاس گذشته باشد.
در پایان این جلسه همچنین احکام مسئولان کمیته های مختلف سی و دومین اجلاس سراسری نماز به میزبانی استان گیلان اعطا شد.
بر اساس احکام صادره از سوی استاندار گیلان به عنوان رئیس ستاد برگزاری اجلاس سراسری نماز، آرش فرزام صفت به عنوان جانشین رئیس ستاد، حجت الاسلام ابوطالب حجازی به عنوان رئیس دبیرخانه استانی ستاد، محمد دوستار به عنوان رئیس کمیته علمی، نرگس دستیار به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و فوق برنامه، علی بهرامیان به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و خدمات ، محمود باقری خطیبانی به عنوان رئیس کمیته حفاظت و حراست، محمد حسین شاهکویی به عنوان رئیس کمیته ارزشیابی و یاسر علیجانی پور حسینی به عنوان رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد برگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز معرفی شدند.
