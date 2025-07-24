روی آوردن چهار هزار دختر افغانستانی به مدارس دینی پس از محرومیت از تحصیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، در حالی که نزدیک به چهار سال از ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از مقطع ابتدایی و تعطیلی دانشگاهها میگذرد، هزاران دختر افغانستانی به مدارس دینی روی آوردهاند.
مشاهدات میدانی در کابل نشان میدهد تنها در چند مدرسه مذهبی این شهر، بیش از چهار هزار دختر مشغول فراگیری آموزههای اسلامی هستند. هرچند آمار دقیقی از تعداد کل این دانشآموزان وجود ندارد، اما مقامات طالبان با شرایط خاصی، حضور دختران در این مراکز را مجاز دانستهاند.
این در حالی است که محدودیتهای تحصیلی برای دختران افغانستان همچنان ادامه دارد و جامعه بینالمللی بارها آن را محکوم کرده است
