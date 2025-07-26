عیبجویی نکن

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: عن الإمام الصادق (ع): «أَنْفَعُ الْأَشْیَاءِ لِلْمَرْءِ سَبْقُهُ النَّاسَ إِلَی عَیْبِ نَفْسِهِ»[1]‏؛ «إِذَا رَأَیْتُمُ الْعَبْدَ یَتَفَقَّدُ الذُّنُوبَ مِنَ النَّاسِ نَاسِیاً لِذَنْبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُکِرَ بِه»[2]؛ «أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَی إِلَیَّ عُیُوبِی»[3].

در آستانه ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و ولادت امام صادق (ع) می ‎باشیم. سه روایت مذکور از امام صادق (ع) در رابطه با یک موضوع وارد شده است.

امام صادق (ع) در روایت اول فرموده است: «سودمندترین چیزها برای آدمی، این است که در رسیدگی به عیب‎های خود بر مردم پیشی گیرد».

امام صادق (ع) در روایات مذکور به این نکته تأکید دارد که تا زمانی که انسان به عیوب خودش نپرداخته است، تفقد و کنجکاوی درباره عیوب دیگران بی معناست.



کمیت بن زیاد بن خنیس در این رابطه گفته است:

«و غیر تقی یأمر الناس بالتقی طبیب یداوی الناس و هو علیل»[4]

«انسان غیر پرهیزگار که مردم را به پرهیزگاری امر می‎کند، پزشکی است که بیماران را درمان می‎کند و خودش بیمار است».

یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، این است که انسان‎ها به جای اینکه نسبت به اعمال خود محاسبه داشته باشند، به عیوب دیگران می‎پردازند.

امام کاظم (ع) فرموده است: «لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یُحَاسِبْ نَفْسَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ...»[5]؛ کسی که هر روز نفس خود را محاسبه نکند، از ما نیست.



بنابراین، انسان باید به جای اینکه به عیوب دیگران بپردازد، نفس خود را مورد حساب رسی قرار دهد. اما متأسفانه اکثر انسان‎ها به خاطر حُبّ نفسی که دارند، عیوب خود را نمی‎بینند و فقط خوبی های خود را می‎بینند و در مقابل، خوبی های دیگران را نمی‎بینند و عیوبشان را می‎بینند؛ در حالی که امام صادق (ع) فرموده است که محبوب‎ترین برادرم کسی است که عیوبم را به من إهدا کند لذا اینکه در روایت آمده است که مؤمن آیینه مؤمن است، به همین معناست، یعنی مؤمن واقعی کسی است که چون آینه باشد و عیوب برادر مؤمنش را [خیرخواهانه] رو در رو به او بگوید و آن شخص نیز از شنیدن عیوبش ناراحت نشود. در محیط خانه و خانواده نیز مطلب از همین قرار است، یعنی اعضای خانواده باید تحمل شنیدن انتقاد را داشته باشند و در صدد رفع مشکل برآیند؛ نه اینکه از نقد دیگران ناراحت شوند.

