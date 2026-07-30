به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حمله جنایتکارانه مشترک آمریکا و عربستان به عراق، بیانگر ورود منطقه به مرحله خطرناک جدیدی است و هشدارهای زیادی در مورد گسترش جنگ در منطقه و حتی فراتر از آن مطرح شده است.

منابع عراقی معتقدند که این تجاوز گستاخانه دری را به سمت مرحله جدیدی از تقابل میان مقاومت عراق با آمریکا می‌گشاید و عربستان سعودی با خدمت به دستور کار ایالات متحده، مستقیماً وارد این درگیری شد.

ورود منطقه به مرحله جدیدی از جنگ و آزمون سخت برای دولت عراق

روزنامه الاخبار در گزارشی به این منظور اعلام کرد: بعد از ماه‌ها اختلاف بر سر مسئله سلاح گروه‌های مقاومت در عراق و فشارهای آمریکا بر دولت این کشور برای خلع سلاح این گروه‌ها، تجاوزی که آمریکا و عربستان به شکل مشترک به خاک عراق انجام دادند، موجب شد تا گروه‌ها و نیروهای سیاسی عراق با یکدیگر متحد شوند و این تجاوز را که به مواضع حشد شعبی انجام شده بود محکوم کنند و حتی دولت عراق هم مجبور است مقابل این تجاوز موضع‌گیری کند.

تجاوزی که دیروز آمریکایی‌ها و سعودی‌ها به عراق انجام دادند، بار دیگر نشان می‌دهد که تلاش دولت بغداد برای اتخاذ موضع بی‌طرفانه و اصطلاحاً سیاست تعادل، در برابر درگیری‌های منطقه‌ای تحت پوشش فاصله گرفتن از این درگیری‌ها با چالش‌های قابل توجهی مواجه است و دولت عراق اگر بخواهد هم نمی‌تواند بی‌طرف بماند.

بافت جامعه عراق و قطب‌بندی شدید میان نیروهای سیاسی با گرایش‌های مختلف، اتخاذ سیاست بی‌طرفی در قبال درگیری‌های منطقه در این کشور را دشوار و حتی ناممکن می‌کند.

بامداد دیروز ستاد تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملاتی با هماهنگی عربستان علیه انبارهای سلاح و خطوط تدارکاتی نیروهای حشد شعبی که آنها را متهم به حملات به تاسیسات انرژی عربستان و نیروهای آمریکایی در روزهای اخیر کرده بود، انجام داده است.

در این حمله دست کم ۲۰ نفر از نیروهای حشد شعبی به شهادت رسیده و ۳۲ تن دیگر زخمی شدند.

بلافاصله بعد از این حمله، شورای امنیت ملی عراق جلسه‌ای به ریاست علی الزیدی، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح تشکیل داده و تجاوز به حاکمیت عراق را محکوم کرد.

این شورا به وزارت خارجه دستور داد تا طبق قوانین بین‌المللی برای مستندسازی این تجاوز، اقدام و یک طرح امنیتی برای جلوگیری از استفاده از خاک عراق در تهدید کشورهای همسایه تدوین کند. در این جلسه همچنین بر ادامه طرح انحصار سلاح در دست دولت و اجرای توافق پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق تاکید شد.

اولتیماتوم مقاومت به دولت عراق برای واکنش عملی به تجاوز آمریکایی-سعودی

با این حال، این موضع دولت عراق نتوانست گروه‌های مقاومت و مردم عراق را که صرف صدور بیانیه‌های محکومیت در واکنش به چنین تجاوزات وحشیانه‌ای را کافی نمی‌دانند، آرام کند. مقاومت اسلامی عراق با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن به دولت تا ۶ آگوست فرصت داد تا توانایی خود را برای پاسخ به تجاوز نشان دهد، چرا که آنچه رخ داده، آزمونی واقعی برای پروژه انحصار سلاح در دست دولت است.

این بیانیه تأکید کرد که پاسخ به ایالات متحده اجتناب‌ناپذیر است و اگر شرایط میدانی ایجاب کند، عربستان سعودی می‌تواند هدف قرار گیرد. مقاومت اسلامی عراق پاسخ به این تجاوز را به بعد از پایان زیارت اربعین امام حسین علیه السلام موکول کرد.

مقاومت درحال بررسی گزینه‌های انتقام است

در این زمینه یکی از رهبران گروه‌های مقاومت عراق در گفتگو با روزنامه الاخبار اعلام کرد که نیروهای مقاومت در حال حرکت به سمت انجام پاسخ ظرف ۷۲ ساعت بودند و اقدام عربستان در تجاوز به خاک عراق بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.

این منبع تاکید کرد که تجاوز اخیر آمریکا و عربستان به عراق هرگونه بحثی در مورد تسلیم سلاح مقاومت را از بین می‌برد و هر کسی که تا امروز در مورد محدود کردن یا خلع سلاح مقاومت حرف می‌زد، پاسخ عملی خود را دریافت کرد و سلاح‌های مقاومت باقی خواهد ماند و قابل مذاکره نخواهد بود.

این رهبر مقاومت عراق که نامش فاش نشده است، در ادامه گفت که گروه‌های مقاومت در عراق در حال بررسی گزینه‌های انتقام از دشمن هستند و با طرف‌های محور مقاومت از جمله جنبش انصارالله یمن در این زمینه مشورت و گفتگو می‌کنند. ما همچنین هشدار می‌دهیم که وجود هرگونه هماهنگی میان دولت عراق با واشنگتن منجر به یک بحران داخلی بی‌سابقه خواهد شد.

در اینجا باید اشاره کنیم که دیروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بعد از حمله وحشیانه به خاک عراق در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد که حمله به حشد شعبی در عراق با هماهنگی دولت این کشور انجام شده است.

آمریکا پشیمان خواهد شد/ پاسخ ویرانگر در راه است

در این زمینه حامد الکعبی، از رهبران گردان‌های سیدالشهدا تاکید کرد که خون شهدای ما هدر نخواهد شد و پاسخی ویرانگر به متجاوزان می‌دهیم و زمان و ساز و کار این پاسخ تابع محاسبات دقیق نظامی است.

وی همچنین اظهار داشت که آمریکا از این تجاوز خود پشیمان خواهد شد و در صورت ادامه تجاوزات، منافع آمریکا و عربستان هدف قرار می‌گیرد.

در سطح مردمی هم واکنش‌ها به این تجاوز وحشیانه آمریکایی- سعودی شدید بود و مردم در بغداد و چندین استان دیگر مراسم عزاداری برای شهدای حشد شعبی با حضور صدها هزار نفر برگزار کردند و شعارهایی علیه آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی سر می‌دادند. مردم عراق در این تظاهرات‌ها میزان خشم خود از متجاوزان را نشان داده و سوگند خوردند که انتقام می‌گیرند.

در سطح پارلمانی هم یکی از اعضای جنبش حقوق وابسته به گردان‌های حزب الله عراق اعلام کرد که بیش از ۶۰ امضا برای تشکیل جلسه فوق‌العاده پارلمان جمع‌آوری شده است. هدف از این جلسه درخواست اخراج سفیر عربستان و قطع روابط اقتصادی با ریاض خواهد بود.

وی تاکید کرد: آنچه که رخ داده تجاوز مستقیم و نقض حاکمیت عراق و قوانین بین‌المللی بوده و دولت بغداد موظف است تا گام‌های عملی در برابر این تجاوز، فراتر از صرف صدور بیانیه‌های محکومیت بردارد.

به همین ترتیب، محمد الفتلاوی، محقق امور سیاسی و امنیتی، به الاخبار گفت که این تجاوز از بُعد نظامی مستقیم خود فراتر می‌رود و با هدف ترسیم مجدد قوانین درگیری در عراق و مجبور کردن دولت به روشن کردن موضع خود در مورد گروه‌های مقاومت انجام می‌شود.

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