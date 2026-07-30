اولتیماتیوم پکن: آمریکا، در صورت تداوم ممنوعیت واردات کالاهای چینی، آمادۀ تلافی باشد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که ایالات متحده بر تصمیم خود برای ممنوعکردن واردات برخی محصولات جدید چینی—از جمله رباتها و مبدلهای برق—اصرار کند، پکن برای پاسخ متقابل و اقدام قاطع تلافیجویانه آماده است و از منافعش دفاع خواهد کرد.
این وزارتخانه با انتقاد از رویکرد واشنگتن، از آمریکا خواست این محدودیتها را هرچه سریعتر کنار بگذارد و از ادامه «اقدامات نادرست» دست بردارد؛ اقدامی که چین آن را تبعیضآمیز علیه شرکتها و کالاهای چینی توصیف میکند.
در سوی دیگر، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) سهشنبه اعلام کرده بود که در چارچوب سیاستهای جدید، محدودیتهایی را با هدف حفاظت از زیرساختهای هوش مصنوعی آمریکا در برابر تهدیدات امنیتی وضع کرده است. این نهاد همچنین یکی از اهداف این رویکرد را کمک به بازگرداندن صنایع کلیدی و پرشتاب به داخل خاک آمریکا عنوان کرد.
چین میگوید FCC نسبت به اعتراضهای مکرر پکن بیتوجه بوده و مسیر سختگیرانهتر کردن محدودیتها را ادامه داده است.
وزارت بازرگانی چین همچنین واشنگتن را متهم کرد که مفهوم «امنیت ملی» را بیش از اندازه گسترش میدهد؛ رفتاری که ماهیتی یکجانبه و انحصارگرایانه دارد و به اختلال در سازوکار بازار منجر میشود—آن هم در شرایطی که به گفته چین، منافع صنایع هر دو کشور نادیده گرفته میشود.
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