راهپیمایی خشم و نصر در رشت؛ تجلی وحدت اسلامی علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه محکومیت جنایات ضدانسانی رژیم جنایتپیشه صهیونیستی، راهپیمایی جمعههای خشم با مشارکت گسترده مردم انقلابی و استکبارستیز گیلان، امروز جمعه سوم مرداد ۱۴۰۴ پس از اقامه نماز جمعه برگزار شد. این راهپیمایی در شهر رشت، از میدان مصلی به سوی سهراه پردیس صورت گرفت.
مردم وفادار به ارزشهای اسلامی در سرزمین میرزا کوچک جنگلی با حضوری چشمگیر، اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و پشتیبانان استکباری آن، بهویژه آمریکا را با صراحت تمام تقبیح کردند.
راهپیمایان با سر دادن شعارهایی چون «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، انزجار عمیق خود را نسبت به ظلم و ستم اشغالگران فلسطین ابراز داشتند.
مردم گیلان با این حضور خودجوش، حمایت همهجانبه خویش را از پایداری و مقاومت مردم مظلوم غزه اعلام کرده و ایستادگی آنان در برابر یورش وحشیانه رژیم صهیونیستی را ستودند.
برخی از شرکتکنندگان در گفتوگو با خبرنگاران، رخدادهای جاری در غزه را مصداق بارز نسلکشی و یکی از بزرگترین جنایات تاریخ معاصر دانسته و تأکید کردند که تحمیل گرسنگی، تشنگی، کمبود دارو و غذا، و کشتار زنان و کودکان بیپناه، چهره واقعی این رژیم کودککش را بیش از پیش برای جهانیان عیان ساخته است.
همچنین مردم گیلان با اشاره به سکوت سنگین و شرمآور نهادهای بینالمللی، سازمانهای مدعی حقوق بشر، رسانههای وابسته غربی و برخی کشورهای عربی، اظهار داشتند که بیش از دو میلیون انسان بیدفاع در غزه قربانی سیاستهای ضدبشری رژیم صهیونیستی و سکوت جامعه جهانی شدهاند.
راهپیمایی «جمعههای خشم و نصر» که در رشت و دیگر شهرهای استان گیلان برگزار شد، نمادی از اتحاد، هوشیاری و همبستگی ملتهای مسلمان در حمایت از مظلومان، بهویژه مردم فلسطین بود.
حضور گسترده و پرحرارت مردم این استان در کنار ملت سرافراز ایران، پیامی روشن برای مدعیان دروغین حقوق بشر و حامیان رژیم کودککش اسرائیل ارسال کرد؛ پیامی که نشان میدهد ملت ایران همچنان در خط مقدم دفاع از آرمان فلسطین ایستادهاند و در برابر ظلم، سکوت را برنمیتابند.
