به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در تمام مسجدهای ازبکستان، روز جمعه هفته جاری، پس از اقامه نماز جمعه، نماز استسقا ( طلب باران) خوانده خواهد شد؛ برنامه‌ای که توسط اداره کل امور دینی مسلمانان ازبکستان اتخاذ شده و در پی فصل پاییز بی‌باران کشور اعلام شده است.

این مراسم قرار است همراه با قربانی کردن حیوانات در مساجد مرکزی شهرها و شهرستان‌ها برگزار شود و گوشت قربانی‌ها میان نیازمندان و افراد بی‌بضاعت توزیع شود.

به گزارش رسانه‌های محلی سال جاری به عنوان کم‌بارش‌ترین سال در صد سال گذشته در ازبکستان ثبت شده است. در طول یک سال، تنها ۱۷۰ میلی‌متر باران در تاشکند باریده است، در حالی که میانگین سالانه این شهر ۴۴۴ میلی‌متر است. در شش ماه اخیر نیز تنها سه بار بارش باران در پایتخت گزارش شده است.

