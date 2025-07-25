۳۲ خادم گیلانی راهنمای زائران در سامرا شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وحید اسکندری، مدیر حج و زیارت گیلان امروز جمعه، ۳ مرداد ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه در سفر اربعین حسینی برای امور گمشدگان و راهنمایی زائران، امکانات و خدماتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: خدمات امور گمشدگان و راهنمایی زائران اربعین حسینی در چهار شهر کربلا، نجف، کاظمین و سامرا انجام میشود که خادمان گیلانی در شهر سامرا خدمات رسانی می کنند.
وی با اشاره به آغاز ثبتنام متقاضیان شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از جمعه گذشته ۲۷ تیر تصریح کرد: داوطلبان در گیلان برای نامنویسی باید از طریق سامانه سماح به آدرس http://samah.haj.ir مراجعه کنند؛ این سامانه سه روز بعد از اربعین (۲۶ مرداد) نیز فعال است.
اسکندری با بیان اینکه متقاضیان حتما گذرنامه معتبر داشته باشند، خاطرنشان کرد: زائران با پرداخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریال هنگام نامنویسی در سامانه سماح میتوانند تحت پوشش خدمات بیمه و هلالاحمر قرار گیرند.
مدیر حج و زیارت گیلان اضافه کرد: متقاضیان اربعین حسینی بعد از تکمیل اطلاعات خود در سامانه سماح کدرهگیری دریافت میکنند که با آن کد میتوانند دینار عراق (حداکثر ۲۰۰ هزار دینار) را از بانکهای عامل شامل؛ ملی، تجارت، صادرات و پست بانک تهیه نمایند.
وی بیان کرد: زائران اربعین حسینی قبل از تکمیل اطلاعات خود در سامانه سماح میتوانند تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت تا مرز و مرز ورودی و خروجی خود را تعیین کنند؛ ثبت این موضوعات در سامانه به این دلیل است تا ستاد مرکزی اربعین برای خدمات رسانی به متقاضیان؛ برنامهریزی لازم در مرزها را انجام دهد.
اسکندری اظهار کرد: ستاد مرکزی اربعین حسینی با شعار «انا العهد» پنج هدف امنیت، سهولت، سلامت، معنویت و عزت را دنبال میکند.
