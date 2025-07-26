به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز، شنبه، تعدادی تروریست مسلح به ساختمان دادگستری استان سیستان و بلوچستان واقع در خیابان آزادی شهر زاهدان حمله کردند.

مهاجمان با ورود به ساختمان اقدام به تیراندازی کردند که از جزییات خسارات وارده هنوز اطلاعاتی در دست نیست.گروهک تروریستی جیش‌الظلم مسئولیت این اقدام تروریستی را به‌عهده گرفته است.

به گفته یک منبع آگاه، این حمله ابتدا با هدف قرار دادن دادگستری آغاز شد و سپس به‌صورت کور به سمت مردمی که در اطراف محل حضور داشتند نیز گسترش یافت.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در این حادثه، به برخی از شهروندان و اموال آن‌ها نیز آسیب وارد شده است.

تعداد شهدا و مجروحین این حادثه متعاقباً از سوی منابع رسمی اعلام خواهد شد.

تمامی مجروحین حادثه تروریستی صبح امروز زاهدان توسط تیم های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) تحت مداوا قرار گرفتند.

دکتر محمدحسن محمدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت: تمامی مجروحین حادثه تروریستی صبح امروز زاهدان توسط تیم های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ و اورژانس بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) تحت مداوا قرار گرفتند.

وی افزود: نیروهای اورژانس ۱۱۵ بلافاصله با حضور در صحنه درگیری مجروحین را به بیمارستان ها منتقل کردند.

محمدی ادامه داد: اقدامات درمانی اولیه توسط تیم های تحصصی طب اورژانس و جراحی در حال انجام است و از تمامی ظرفیت ها جهت مداخلات تشخیصی و درمانی استفاده خواهد شد

با توجه به حمله مسلحانه به ساختمان دادگستری زاهدان که دقایقی پیش توسطه مزدوران تروریستی صورت گرفت، از همه شهروندان محترم درخواست می‌شود از حضور در محدوده دادگستری و اطراف آن به‌طور جدی خودداری کنند.

مسیرهای منتهی به محل حادثه را برای عبور اورژانس و نیروهای امنیتی خالی نگه دارند.

از تجمع، تصویربرداری و انتشار شایعات بپرهیزند.

اخبار رسمی را فقط از منابع معتبر دنبال کنند.

شماری از مجروحان حادثه با کمک نیروهای امدادی از ساختمان دادگستری خارج شده و به‌وسیلۀ آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

مراجعان و کارکنان دادگستری نیز با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی در حال خروج از محل حادثه هستند.

حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف ساختمان دادگستری مشهود است و بعضی از نیروها وارد ساختمان شده‌اند.

هنوز از آمار دقیق مجروحان یا تلفات احتمالی در دسترس نیست.



