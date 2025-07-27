پیکر شهدای حمله تروریستی به دادگستری زاهدان تشییع شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر مطهر ۶ شهید عملیات تروریستی ساختمان دادگستری مرکز سیستان و بلوچستان صبح امروز با همراهی مردم شهید پرور زاهدان از میدان شهدا آغاز و پس از اقامه نماز برای خاکسپاری به سمت گلزار شهدای این شهر انجام شد.

نماز بر پیکر ۶ شهید والامقام که در جریان حمله تروریستی دادگستری زاهدان به فیض شهادت نائل شدند، با حضور مردم، خانواده‌های شهدا و مسوولان برگزار شد؛ مظلومیتی که با خون این عزیزان بر پیشانی تاریخ این دیار ثبت شد.

پیکرهای مطهر شهیدان در فضایی آکنده از شعارهای «مرگ بر تروریست» و «مرگ بر اسرائیل» بر دوش مردم قدرشناس زاهدان تا محل دفن بدرقه شد.

در این مراسم شهید ستوانسوم "حسین رفیعی نسب" در گلزار شهدای زاهدان به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر شهید "ستوان سوم حسینعلی نوری" و سرباز وظیفه " نیما کریمی" و سرباز وظیفه "احمد عبداللهی" نیز به زادگاهشان به منظور خاکسپاری منتقل خواهند شد.

گفتنی است افراد ناشناس مسلح صبح شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۴ به دادگستری مرکز سیستان و بلوچستان در زاهدان حمله کردند که در نتیجه این اقدام تروریستی ۶ نفر از هموطنان شهید و ۲۲ نفر مجروح شدند.

