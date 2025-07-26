استقبال حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان از تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیسجمهور سابق افغانستان، از تصمیم امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، برای شناسایی رسمی فلسطین به عنوان یک کشور مستقل استقبال کرد.
آقای کرزی روز جمعه (۳ مرداد) در پیامی اعلام کرد که این اقدام رئیسجمهور فرانسه گام مهمی در راستای تحقق صلح و ثبات در منطقه است.
رئیسجمهور پیشین افغانستان، ضمن تقدیر از تلاشهای جاری برای تأمین آتشبس میان اسرائیل و حماس و نیز آزادی گروگانها، بر ضرورت صلح پایدار و رسیدگی فوری به وضعیت اسفبار غزه و نجات کودکان آن از رنج جنگ و گرسنگی تأکید ورزید.
او در پیام خود خاطرنشان ساخت که راه مناسب و مؤثر برای جلوگیری از تداوم و تشدید منازعه، و همچنین گشودن باب همزیستی مسالمتآمیز در خاورمیانه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین برای ایجاد یک دولت مستقل در چارچوب قواعد بینالمللی است.
شایان ذکر است، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز پنجشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از شناسایی رسمی فلسطین به عنوان یک دولت مستقل خبر داد.
مکرون اعلام کرد که کشورش در سپتامبر سال جاری، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
این اقدام دولت فرانسه بازتاب گستردهای در میان کاربران شبکههای اجتماعی افغانستان داشته است. بسیاری از کاربران، این اقدام فرانسه را در راستای بهبود وضعیت فلسطین ارزنده دانستند.
...
پایان پیام/
نظر شما