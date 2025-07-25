نتانیاهو: به رسمیت شناختن فلسطین از سوی فرانسه، تهدیدی علیه اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، موجی از واکنش‌های تند در رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل با محکوم کردن این تصمیم، آن را «گامی خطرناک در راستای تقویت نیروهای مورد حمایت ایران» دانست.

به نقل از شبکه الجزیره، نتانیاهو گفت: «ما به‌شدت تصمیم رئیس‌جمهور ماکرون برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین در کنار تل‌آویو، آن‌هم در پی کشتار ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) را محکوم می‌کنیم.»

وی افزود: «اقدام فرانسه، به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک عامل دیگر وابسته به ایران را به همراه دارد، همان‌طور که در غزه اتفاق افتاد.»

نخست‌وزیر اسرائیل ادامه داد: «کشور [مستقل] فلسطینی در شرایط کنونی به‌منزله سکویی برای نابودی اسرائیل نه موجودیتی برای هم‌زیستی در کنار آن خواهد بود.»

او مدعی شد: «فلسطینی‌ها به‌دنبال تشکیل کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه می‌خواهند کشوری به‌جای اسرائیل تأسیس کنند.»

«یاریو لوین» معاون نخست‌وزیر اسرائیل نیز تصمیم رئیس‌جمهور فرانسه را «یک لک ننگ بر پیشانی فرانسه» خواند و آن را «حمایت از تروریسم» توصیف کرد.

لوین تأکید کرد: «اکنون زمان آن فرارسیده که اسرائیل حاکمیت کامل خود را بر کرانه باختری را اعمال کند.»

وی افزود: «حاکمیت کامل اسرائیل بر کرانه باختری، پاسخی عادلانه و تاریخی به تصمیم غیرقابل‌قبول فرانسه است.»

در همین حال، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی مشابه، اقدام فرانسه را «ننگی برای فرانسه و تسلیم در برابر تروریسم» دانست.

او ادعا کرد: «هرگز اجازه نخواهیم داد که یک رژیم فلسطینی تشکیل شود که امنیت و ماهیت وجودی ما را تهدید و حق تاریخی‌مان در سرزمین اسرائیل را خدشه‌دار کند.»

این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد: «پاریس کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و این تصمیم را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسماً اعلام خواهد کرد.»

مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صلح امکان‌پذیر است» و افزود که پاریس این تصمیم را «به دلیل تعهد تاریخی خود به صلحی پایدار و عادلانه در خاورمیانه» اتخاذ کرده است.

وی همچنین بر «لزوم برقراری آتش‌بس فوری در غزه، آزادی همه اسرای صهیونیست و ارسال گسترده کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه» تأکید کرد و گفت باید «غزه را امن و بازسازی کرد.»

رئیس‌جمهور فرانسه پیش‌تر نیز تصریح کرده بود که «وجود یک کشور فلسطینی نه تنها یک تعهد اخلاقی، بلکه یک ضرورت سیاسی در شرایط کنونی است.»

او ابراز امیدواری کرد که به رسمیت شناختن فلسطین توسط فرانسه، سایر کشورها را به اقدام مشابه ترغیب کند.

تصمیم مکرون با استقبال برخی کشورهای اروپایی مواجه شده است. اسپانیا، ایرلند و سوئد پیش‌تر فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند. آلمان ضمن حمایت از راه‌حل دو دولتی، اعلام کرده که «شناسایی فلسطین در این مقطع ممکن است پیامی اشتباه ارسال کند.»

گزارش‌ها حاکی است که فرانسه در حال همکاری نزدیک با انگلیس در این زمینه است. در تازه‌ترین تحولات، حدود ۶۰ نماینده پارلمان انگلیس از حزب کارگر، خواستار شناسایی فوری فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل از سوی لندن شده‌اند.

