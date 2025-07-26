به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با عمیق‌ترین بحران حقوق زنان در سطح جهانی مواجه است. این گزارش از صدور بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان سخن گفته، اما در عین حال تأکید کرده که بسیاری از زنان همچنان در عرصه‌های آموزش، کار و اجتماع حضور دارند.

در این گزارش آمده است که بیش از ۱۶ هزار زن از طریق همکاری سازمان ملل با ۲۰۰ نهاد زن‌محور از خدمات مهارت‌آموزی، توانمندسازی و فضاهای امن بهره‌مند شده‌اند.

همچنین تأسیس ۱۳۰ کمیته سوادآموزی در مناطق دورافتاده، به‌ویژه در نورستان، گامی مثبت در راستای ارتقاء آگاهی و معیشت زنان ارزیابی شده است.

