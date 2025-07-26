  1. صفحه اصلی
سازمان ملل: افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبه‌رو است

۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۹
سازمان ملل: افغانستان با شدیدترین بحران حقوق زنان در جهان روبه‌رو است

در تازه‌ترین گزارش بخش زنان سازمان ملل، وضعیت حقوق زنان در افغانستان وخیم‌ترین نمونه جهانی توصیف شده؛ اما در عین حال از پایداری و مقاومت زنان افغانستانی در برابر محدودیت‌ها نیز تمجید شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با عمیق‌ترین بحران حقوق زنان در سطح جهانی مواجه است. این گزارش از صدور بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان سخن گفته، اما در عین حال تأکید کرده که بسیاری از زنان همچنان در عرصه‌های آموزش، کار و اجتماع حضور دارند.

در این گزارش آمده است که بیش از ۱۶ هزار زن از طریق همکاری سازمان ملل با ۲۰۰ نهاد زن‌محور از خدمات مهارت‌آموزی، توانمندسازی و فضاهای امن بهره‌مند شده‌اند.

همچنین تأسیس ۱۳۰ کمیته سوادآموزی در مناطق دورافتاده، به‌ویژه در نورستان، گامی مثبت در راستای ارتقاء آگاهی و معیشت زنان ارزیابی شده است.

