اهمیت علم آموزی و تهذیب نفس

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: قال مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع): «کُلَّمَا زَادَ عِلْمُ الرَّجُلِ زَادَتْ عِنَایَتُهُ بِنَفْسِهِ وَ بَذَلَ فِی رِیَاضَتِهَا وَ صَلَاحِهَا جُهْدَه»[۱].

یکی از مسائل مهمی که روحانیت باید به آن توجه کند هدف از تحصیل در حوزه ‎های علمیه و علم ‎آموزی است، بر اساس آیات قرآن کریم و کلمات نورانی اهل بیت (ع)، هر چه انسان در مسیر علم به موفقیت‎های بیشتری برسد، به همان تناسب، میزان انتظارات و توقعاتی که از او می‎رود نیز افزایش می‎یابد؛ به عنوان مثال در قرآن کریم در رابطه با انسان‎های عالِم آمده است: «یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»[۲]؛

خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می‌بخشد. البته صرفِ علم‎آموزی موجب بهره ‎مندی از این درجات نیست زیرا به تعبیر حضرت امام (ره) «العلم هو الحجاب الاکبر»؛ یعنی گاهی از اوقات علم و دانش، تکبر و فخر فروشی را به دنبال دارد و لذا مانع و حجاب می‎شود.

در آیه دیگری از قرآن کریم در رابطه با انسان‎های عالِم آمده است: «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ»[۳]؛ آیا کسانی که می‎دانند با کسانی که نمی‎دانند، برابرند؟

در کلامی از امیرالمؤمنین (ع) آمده است: «ثمرة العلم، العمل به»[۴]؛ «ثمرة العلم، إخلاص العمل»[۵].



بنابراین، فردای قیامت اگر در پرونده انسان‎های جاهل مشکلی وجود داشته باشد، به آنان خطاب می‎شود «چرا علم نیاموختید!» اما اگر در پرونده انسان‎های عالِم، اشکالی وجود داشته باشد به آنان خطاب می‎شود «چرا به آنچه می‎دانستید، عمل نکردید!».

امیرالمؤمنین (ع) نیز در کلامی که در صدر بحث عرض شد به همین موضوع پرداخته و فرموده است که هر مقدار که علم و آگاهی انسان زیاد شود، به همان تناسب باید توجه انسان نسبت به نفس خود افزایش یابد و در مسیر ریاضت و اصلاح نفس خود گام بردارد. هنگامی که یک طلبه جوان بعد از سال‎ها تحصیل در حوزه های علمیه، به مدارج عالی می‎رسد، در نگاه مردم به عنوان یک عالِم شناخته می‎شود و لذا خطای کوچک او در چشم مردم، بزرگ جلوه می‎کند و گاهی از اوقات این خطاهای به ظاهر کوچک، باعث دور شدن مردم از روحانیت می‎شود.



بنده به دفعات عرض کرده ام که برخی از کارهایی که برای مردم عادی مباح است، برای روحانیت حرام است؛ به عنوان مثال مردم عادی در خیابان‎ها و اماکن عمومی سیگار می‎کشند اما انجام چنین عملی از جانب یک شخص روحانی قضاوتی منفی از جانب مردم را نسبت به او به دنبال خواهد داشت بنابراین، روحانیت باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا دچار لغزش و خطا نشود زیرا امروزه روحانیت در بین مردم از جایگاه ویژه‎ای برخوردار است و گفتار و رفتار روحانیت مورد توجه مردم است لذا کوچکترین اشتباه ممکن است مردم را نسبت به روحانیت بدبین کند بنابراین، ما روحانیون باید قبل از اینکه به تعلیم و تربیت مردم بپردازیم در تربیت خود بکوشیم، کما اینکه در کلامی از امیرالمؤمنین علی (ع) آمده است: «مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ»[۶].

