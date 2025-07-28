۵ شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ️وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک موتورسیکلت در شهر بنت جبیل واقع در جنوب لبنان، یک نفر شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس بیانیه رسمی این وزارتخانه، این حمله در ساعات گذشته توسط پهپادهای ارتش اسرائیل انجام و منجر به آتشسوزی و انفجار در محل حادثه شده است.
بنت جبیل یکی از شهرهای مرزی جنوب لبنان است که با وجود آتش بس بین لبنان و اسرائیل، بارها هدف حملات پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر، با استناد به ادعای مقابله با تهدیدات امنیتی، اقدام به ترور هدفمند نیروهای مقاومت و همچنین زیرساختهای غیرنظامی در مناطق جنوبی لبنان کرده است؛ امری که از سوی دولت لبنان و جریانهای مقاومت به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی و جنایت جنگی محکوم شده است.
