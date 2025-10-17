به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «موریس تیدبول-بنز» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقانونی، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت که حملات اسرائیل به خودروها در لبنان پس از اعلام آتشبس میتواند بهعنوان جنایت جنگی تلقی شود.
او تأکید کرد: در شرایطی که هیچ مدرک قانعکنندهای مبنی بر استفاده نظامی از این اهداف غیرنظامی وجود ندارد، این حملات غیرقانونیاند. کشتار ناشی از این حملات، از نظر من، مصداق جنایت جنگی است.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، در پی مجموعهای از حملات هوایی ارتش اسرائیل به جنوب و شرق لبنان در شامگاه گذشته، یک نفر شهید و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
همچنین مؤسسه آب جنوب لبنان اعلام کرد که این حملات باعث تخریب کامل یک مخزن استراتژیک حاوی ۵۰۰ هزار لیتر گازوئیل شده است؛ سوختی که برای تأمین برق پمپخانهها و چاههای آب مناطق جنوبی لبنان استفاده میشد.
در این حملات همچنین تأسیسات متعلق به یک شرکت تولید سیمان نیز آسیب دیده است.
