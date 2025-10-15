حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان / سه نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سه نفر در پی حمله هوایی اسرائیل به دو منطقه در جنوب لبنان زخمی شدند. این حمله جدیدترین مورد از سلسله نقض‌های مکرر آتش‌بس میان حزب‌الله و ارتش اسرائیل است؛ آتش‌بسی که با وجود این تجاوزها همچنان پابرجاست.

بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی یک دستگاه موتورسیکلت را در جاده وادی جیلو در ورودی الخزامی در جنوب لبنان هدف قرار داد. در پی این حمله، نیروهای امدادی، یک مجروح با وضعیت بسیار وخیم را به بیمارستان منتقل کردند.

پیش از آن نیز همین خبرگزاری گزارش داده بود که در حمله یک پهپاد اسرائیلی بین دو شهرک «تبنین» و «حاریص» در منطقه بنت جبیل (جنوب لبنان) دو نفر زخمی شدند. این دو مجروح به بیمارستان دولتی تبنین منتقل و وضعیت جسمی آن‌ها باثبات اعلام شد.

همچنین بامداد روز سه‌شنبه، خودروهای نظامی اسرائیلی به منطقه بنت جبیل در استان نبطیه در جنوب لبنان نفوذ کردند؛ این عملیات پس از پرواز گسترده و متمرکز پهپادهای اسرائیلی بر فراز منطقه صورت گرفت.

در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل حملات نظامی گسترده‌ای به لبنان آغاز کرد و آن را در سپتامبر ۲۰۲۴ به جنگی تمام‌عیار تبدیل نمود. در جریان این جنگ بیش از چهار هزار نفر شهید، حدود هفده هزار نفر زخمی و نوزده نفر دیگر به اسارت گرفته شدند.

با وجود امضای توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل تاکنون بیش از چهار هزار و پانصد بار آن را نقض کرده است که این اقدامات منجر به شهید و زخمی شدن صدها نفر شده است. اسرائیل همچنان پنج تپه در خاک لبنان را که در جریان جنگ اخیر اشغال کرده، در اختیار دارد؛ علاوه بر آن، مناطقی را نیز از چند دهه پیش تحت اشغال خود نگه داشته است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸