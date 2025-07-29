به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در اظهاراتی با اعتراف به اینکه اسرائیل در جنگ در همه عرصه‌ها با شکست مواجه شده است، تاکید کرد که اگر هم اکنون جنگ در غزه متوقف نشود اسرا هیچگاه باز نخواهند گشت.

یائیر لاپید گفت: آنچه من می‌گویم مستند به داده‌های امنیتی و اطلاعاتی است و من به عنوان رئیس جریان اپوزیسیون از جایگاه لازم برای اطلاع از امور برخوردار هستم و باید بگویم که نه تنها در جنگ غزه پیروزی به دست نیاورده‌ایم بلکه با یک فاجعه مواجه هستیم.

وی افزود که نظامیان صهیونیست ماموریت‌های خود را به طور کامل انجام دادند اما کابینه نتانیاهو نمی‌داند چرا جنگ را ادامه می‌دهد و تنها راه، توافقی همه جانبه برای آزادی اسرا و خروج از غزه است و ارتش باید در اطراف نوار غزه موضع‌گیری کرده و به ماموریت خود ادامه دهد و این منطقه نیز توسط یک ائتلاف بین‌المللی عربی معتدل به رهبری مصر مدیریت شود.

لاپید ادامه داد: عملیات نظامی از کنترل خارج شده است و ما خان یونس را برای چهارمین بار و جبالیا را برای سومین بار اشغال کرده‌ایم و پس از هر بار اشغال منطقه تحت کنترل حماس درآمده و پس از تسلط بر جاده‌ها و خانه‌های این مناطق در انتظار بازگشت ما بوده است.

وی افزود که استراتژی آزادی اسرا از طریق فشار نظامی با شکست مواجه شده و جلوگیری از ورود غذا و دارو و مذاکرات به توافق‌های جزئی هم منتهی نشده است، همچنین مدیریت کمک‌های بشردوستانه در غزه نیز با شکست مواجه شده و (رژیم) اسرائیل باید از تحقق قحطی در غزه جلوگیری کند چرا که این تفاق می‌تواند در عرصه تبلیغاتی به حماس کمک کند.

لاپید ادامه داد که اسرائیل در عرصه سیاسی و رسانه‌ای نیز در صورت عدم تغییرات ریشه‌ای با شکست مواجه خواهد شد و تحریم‌های اقتصادی و حقوقی در انتظار آن خواهد بود.

رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی افزود که بزالل اسموتریچ وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی به دنبال یک حکومت نظامی و جنگ ابدی هستند و این فاجعه بار است ولی پایان جنگ در برابر آتش بس همه جانبه بهترین گزینه است و از همین طریق شرایط بازگشت اسرا فراهم خواهد شد.

«یسرائیل زیف» رئیس سابق بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی پیش تر در اظهاراتی تاکید کرد که کابینه این رژیم، در جنگ غزه به‌ طور کامل دچار سردرگمی شده است و دیگر نمی‌داند چگونه از آن خارج شود.

یسرائیل زیف در مقاله‌ای در این باره نوشت: کلیه مانورها و تلاش‌ها برای تعقیب نیروهای مقاومت، نه تنها در رسیدن به نتیجه‌ مطلوب ناکام مانده‌اند، بلکه باعث افزایش شمار کشته‌های (رژیم) اسرائیل شده‌اند.

زیف افزود: این ناکامی‌ها با «شکست مطلق در جنگ غذا» که اسرائیل به آن کشیده شده است، همراه شده‌اند؛ جنگی که اکنون مقامات اسرائیلی پس از تحمل آسیب‌های آن، در تلاش برای جبران پیامدهایش هستند.

رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد اما در رسیدن به این اهداف، شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.

در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه، آتش‌بس برقرار شد و براساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتش‌بس، تجاوزهای نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.

رژیم صهیونیستی با محاصره کامل نوار غزه، از ورود هرگونه کمک بشردوستانه به این باریکه جلوگیری می‌کند. این در حالی است که حماس و گروه‌های فلسطینی بر امدادرسانی از طریق سازمان ملل و لغو همه محدودیت‌ها برای ورود این کمک‌ها به نوار غزه از طریق‌ گذرگاه‌های اطراف آن، تاکید دارند.

رژیم اشغالگر با نادیده گرفتن این درخواست‌ها و در پیش گرفتن سیاست گرسنه نگه داشتن اهالی این منطقه و انتشار گرسنگی در آن، در تلاش است آنها را به ترک این منطقه و مهاجرت به سایر کشورها وادار کند.

.............................

پایان پیام/ 167