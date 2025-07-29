به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «رضا جعفری» امروز سه‌شنبه، 7 مرداد 1404 در جلسه خادمین موکب علی بن موسی الرضا(ع) استان گلستان قبل از اعزام به کربلای معلی در کانون طاها گرگان گفت: این موکب با ظرفیت اسکان و پذیرایی از پنج هزار نفر به همراه ۲۷ کامیون و تریلی تجهیزات و ۲۷۰ خادم افتخاری، آماده ارائه خدمات گسترده فرهنگی و رفاهی به زائران است.

مسئول موکب علی بن موسی الرضا(ع) گلستان با تأکید بر لزوم تعهد و تلاش برای ارائه خدمات مطلوب‌تر، افزود: هر فرد در مسئولیت خود باید متعهد باشد که بهترین عملکرد را داشته باشد.

وی ادامه داد: اگر برای بهتر شدن از هم سبقت بگیریم، قطعا خدمات شایسته‌تری به زائران خواهیم داد.

جعفری همدلی، هماهنگی و تمرین جمعی را از عوامل موفقیت دانست و گفت: گروه پیشرو ۴۰ نفره در روزهای گذشته به کربلا اعزام شده‌اند و در حال آماده‌سازی مقدمات هستند.

وی اظهار داشت: این ایام، فرصت خوبی برای خودسازی است و باید خدمت را کریمانه، متواضعانه و سخاوتمندانه انجام داد.

مسئول موکب علی بن موسی الرضا(ع) گلستان، اربعین را اقیانوسی بی‌کران از انسان‌ها توصیف کرد و گفت: اگر آن را کنگره التماس بنامیم، بی‌راه نگفته‌ایم؛ چرا که همه در طلب خدمت و خلوص هستند.

وی با اشاره به سابقه فعالیت از سال ۱۳۹۵ تحت عنوان «شمس‌الشموس» که بعدها به نام علی بن موسی الرضا(ع) تغییر یافت، نسبت به پدیده اسراف هشدار داد: در تأمین و طبخ غذا باید دقت شود تا اسراف صورت نگیرد، کیفیت باید اولویت باشد.

جعفری خاطرنشان کرد: حسینیه‌ای مستقل از موکب برای خدمت‌رسانی به نیازمندان گلستانی‌ها در نظر گرفته شده و نذرهای طلا در کربلا نشانه‌ای از نجابت و خیرخواهی مردم است.

وی گفت: خیّرانی هستند که مدرسه، مسجد، درمانگاه و حتی صحن حضرت زهرا و حسینیه گلستانی‌ها را می‌سازند. همه این اقدامات ارزشمند است و نزد خداوند پذیرفته می‌شود.

